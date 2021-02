La Major League Baseball et le syndicat des joueurs ont franchi une autre étape laide dans leur relation litigieuse lundi soir lorsque le syndicat a officiellement rejeté la proposition finale de la MLB de retarder la saison d’un mois, incitant les deux parties à afficher publiquement leurs différences dans les déclarations.

Les joueurs, sans soumettre de contre-proposition à l’offre originale de la MLB vendredi ou à une version modifiée lundi, ont annoncé qu’ils ouvriraient l’entraînement de printemps à l’heure le 17 février avec la pleine intention de jouer un calendrier ininterrompu de 162 matchs.

La MLB, qui cherchait un délai pour raccourcir la saison de 162 matchs à 154 matchs, tout en offrant toujours le plein salaire, a été frustrée et irrité par la décision du syndicat.

Le jeu, à toutes fins utiles, reviendra désormais aux mêmes règles d’avant la pandémie. Pas de séries éliminatoires élargies. Pas de DH universel. Pas de doubles en sept manches. Et pas de manches supplémentaires de départ avec un coureur au deuxième but.

Compte tenu de l’animosité entre les deux parties, qui peut reprocher aux fans de craindre Armageddon l’hiver prochain lorsque la convention collective expirera le 1er décembre.

« Sur les conseils d’experts médicaux, nous avons proposé un délai d’un mois pour le début de l’entraînement de printemps et la saison régulière pour mieux protéger la santé et la sécurité des joueurs et du personnel de soutien », a déclaré la MLB dans un communiqué. « Un report de la saison permettrait au niveau des taux d’infection au COVID-19 de diminuer et du temps supplémentaire pour la distribution des vaccins, ainsi que de minimiser les perturbations potentielles de la saison 2021 qui font actuellement face à tous les sports. »

Le syndicat, cependant, a insisté sur le fait qu’il n’y avait aucune raison de réduire le calendrier ou de réduire les jours de repos, prouvant l’année dernière pendant la saison raccourcie de 60 matchs qu’ils pouvaient jouer avec un minimum d’interruptions.

«Nous ne prenons pas cette décision à la légère», lit-on dans la déclaration du syndicat. «Les joueurs connaissent de première main les efforts qui ont été nécessaires pour terminer la saison 2020 abrégée, et nous apprécions que des défis importants les attendent. Nous sommes impatients de finaliser rapidement des protocoles améliorés de santé et de sécurité qui aideront les joueurs et les clubs à relever ces défis. »

La MLB, qui espérait également retarder le début de la saison pour donner plus de temps aux fans pour recevoir les vaccinations contre le COVID-19 et donc assister aux matchs en plus grand nombre, a modifié sa proposition initiale lundi matin dans le but de dissiper les inquiétudes du syndicat selon lesquelles le commissaire Rob Manfred aurait élargi son pouvoir pour interrompre unilatéralement la saison pour des raisons de santé et de sécurité. Un paragraphe sur le pouvoir de Manfred a été supprimé de la proposition et a précisé que les joueurs conserveraient leurs droits d’origine en vertu de l’Accord de base concernant la rémunération et le service.

Le syndicat, après avoir passé une grande partie de la journée à en discuter avec les membres de leur sous-comité exécutif et les représentants des joueurs, a également rejeté cette proposition à une écrasante majorité.

« Bien que les salaires des joueurs ne soient pas initialement calculés au prorata d’une saison régulière de 154 matchs, la proposition de la MLB n’offre aucune protection de salaire ou de temps de service en cas de nouveaux retards, interruptions ou annulations de la saison », a déclaré le syndicat dans un communiqué. «Le conseil d’administration de la MLBPA et la direction des joueurs ont examiné et discuté de la proposition des propriétaires tout au long du week-end et [Monday]. Le résultat clair de ces délibérations est que les joueurs n’accepteront pas la proposition de la MLB, poursuivront plutôt les préparatifs pour un début de saison 2021 à temps et accepteront l’engagement de la MLB de diriger à nouveau ses clubs pour se préparer à un départ à temps. . »

La proposition de la MLB visait une saison de 154 matchs au cours de laquelle l’entraînement printanier commencerait le 22 mars et le jour d’ouverture le 29 avril, la saison régulière se terminant une semaine plus tard que prévu le 10 octobre et la série mondiale se terminant vers le 10 novembre. un DH universel avec une post-saison étendue à 14 équipes.

C’était la troisième fois que le syndicat rejetait la proposition d’élargissement des séries éliminatoires, estimant que cela n’inciterait pas les équipes à dépenser, tout en indiquant clairement qu’ils ne sont plus intéressés à discuter du concept avant les prochaines négociations de l’ABC.

« C’était une bonne affaire qui reflétait les meilleurs intérêts de toutes les personnes impliquées dans le sport en déplaçant simplement le calendrier de la saison d’un mois en arrière pour des raisons de santé et de sécurité », indique le communiqué de la MLB, « sans affecter les droits des joueurs ni les clubs ont actuellement en vertu de l’Accord de base ou du Contrat de joueur uniforme pour la rémunération et le temps de service.

«À la lumière du rejet de notre proposition par la MLBPA et de leur refus de contrer notre offre révisée cet après-midi, nous avançons et demandons à nos clubs de faire rapport pour un début à l’heure des entraînements de printemps et de la saison de championnat, sous réserve d’atteindre un accord sur les protocoles de santé et de sécurité.

«Notre saison 2020 nous a appris que lorsque la nation fait face à une crise, le match national est plus important que jamais, et il n’y a rien de mieux que de jouer au ballon. Nous avons pu terminer une saison 2020 grâce aux efforts herculéens et aux sacrifices consentis par nos joueurs, le personnel du club et le personnel de la MLB pour nous protéger les uns les autres. Nous le ferons à nouveau, ensemble, alors que nous nous efforçons de jouer une autre saison sécuritaire et divertissante en 2021. »

Il est possible que les doubles en sept manches et le coureur au deuxième but dans les manches supplémentaires soient inclus dans les accords sur les protocoles de santé et de sécurité, mais compte tenu des négociations combatives entre les deux parties, qui sait s’ils peuvent s’entendre sur quoi que ce soit.

La seule chose que nous savons, c’est que l’entraînement de printemps commencera dans deux semaines avec des lanceurs et des attrapeurs qui se rendront en Floride et en Arizona.

Qu’on le veuille ou non, joue au ballon!

