NEW YORK: L’association des joueurs de baseball a répondu à un besoin de longue date, embauchant vendredi Craig Edwards comme analyste principal de l’économie et de la négociation collective.

Edwards, un homme de 39 ans qui vit à Chicago, a passé les six dernières années à rechercher et à rédiger des analyses pour FanGraphs.com.

Il est diplômé de Drake et de l’Iowa College of Law, et il a passé neuf ans dans un cabinet juridique.

Edwards, qui a également écrit pour ESPN.com, rendra compte à l’avocat général Ian Penny.

La Major League Baseball avait considérablement amélioré la capacité d’analyse de sa division des relations de travail au cours de la dernière décennie.

