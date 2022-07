Le syndicat des infirmières du NHS accepte «à l’unanimité» lors d’une réunion d’urgence de voter les membres en grève

Un important syndicat d’infirmières du NHS a accepté à l’unanimité lors d’une réunion d’urgence de voter les membres en grève, accusant le gouvernement de “dédain et mépris” pour une récompense salariale.

Le secrétaire général du Royal College of Nursing (RCN), Pat Cullen, a déclaré qu’il était maintenant « temps de se lever et de dire que ça suffit » après que des millions de travailleurs du secteur public ont obtenu des augmentations de salaire comprises entre 4 et 5 %.

La plupart des infirmières à temps plein du NHS bénéficieront d’une augmentation de salaire de base de 4%, soit une augmentation de salaire d’environ 1 400 £, bien que le nouveau personnel infirmier verra son salaire commencer à augmenter de 5,5% à 27 055 £.

S’exprimant sur l’émission de BBC Radio 4 Today, Mme Cullen a déclaré: «Notre conseil au pouvoir a organisé hier soir une réunion spéciale et a immédiatement et unanimement décidé de voter nos membres maintenant pour une action revendicative, y compris une grève.

“Cela prendra son temps, nous suivrons le processus approprié, nous le ferons en toute sécurité, nous le ferons efficacement”, a-t-elle ajouté.

« Il est temps maintenant de se lever et de dire que ça suffit pour notre profession et que lorsque nous parlons au nom des infirmières, nous parlons au nom des patients.

Elle a déclaré que le gouvernement avait un “impératif moral” de s’occuper de la population, ajoutant: “Ce qu’ils ont fait hier était encore une fois dit à la profession… nous nous moquons en fait qu’une vie de service se traduise par une vie de pauvreté pour nos membres. ”

Dans un e-mail adressé à des centaines de milliers de membres du personnel infirmier, la présidente du conseil du RCN, Carol Popplestone, et Mme Cullen, ont déclaré hier soir: «Aujourd’hui, le gouvernement britannique a confirmé sa rémunération pour le personnel du NHS en Angleterre pour l’année 2022-23.

« Il s’agit d’une autre réduction de salaire en termes réels et nous sommes convaincus que la profession infirmière mérite mieux. Ce soir, une session d’urgence de votre conseil élu a voté que les membres en Angleterre seront votés sur l’action revendicative.

« Après des années de sous-paiement et de pénurie de personnel, la lutte pour une rémunération équitable doit continuer. Votre voix lors du prochain scrutin sera essentielle pour inverser la tendance des bas salaires.

«Leur annonce a désespérément tenté d’induire le public en erreur sur la rémunération des infirmières. Nous avons besoin de votre aide pour l’appeler.

