Le Chicago Teachers Union a révisé sa position sur la réouverture des écoles au milieu de la pandémie de coronavirus, après que Twitter se soit moqué de l’organisation pour avoir semblé affirmer que quiconque soutient l’idée est un fanatique qui déteste les femmes.

Le syndicat, qui représente 28000 éducateurs travaillant dans la ville de l’Illinois, a laissé peu de place au malentendu lorsqu’il a écrit dans un tweet maintenant supprimé: « Les efforts pour rouvrir les écoles sont enracinés dans le sexisme, le racisme et la misogynie. »

L’organisation n’a pas précisé sa déclaration provocante, mais le zinger d’une seule ligne s’est rapidement répandu sur Twitter, attirant l’attention des guerriers réveillés et des croisés anti-PC.

Grant Addison, le rédacteur en chef adjoint du DC Examiner, a plaisanté sur le fait que l’explosion déconcertante suggère que le syndicat des enseignants n’aime probablement pas beaucoup enseigner.

Certaines personnes n’aiment vraiment pas faire leur travail https://t.co/VRVtpcvuX6 – Grant Addison (@jgrantaddison) 6 décembre 2020

Réponses similaires m’a dit que la pression pour garder les écoles fermées dans la ville était probablement motivée par «Paresse et intérêt personnel.»

Nous devons souligner le problème ici. Ces professeurs aiment être en pyjama toute la journée plus qu’ils n’aiment leur profession. – Béatrice Cardenas (@RealBetyCardens) 7 décembre 2020

Cependant, tout le monde n’a pas raillé la théorie du syndicat. Un utilisateur Twitter suggéré que le débat sur la réouverture des écoles était imprégné « suprémacie blanche. »

Faisant face à des réactions négatives considérables, le syndicat a finalement supprimé le tweet diviseur, et reconnu dans un message de suivi que le sujet nécessite « nuancer. »

On ne sait toujours pas ce que le syndicat entendait par son tweet original. Selon certains rapports, les écueils de l’apprentissage à distance sont les plus touchés par les enfants des minorités et aggraveront encore les inégalités raciales et économiques.

C’est suffisant. Un problème compliqué. Nécessite de la nuance. Et bien plus de discussions. Plus important encore, les personnes concernées par la décision méritent davantage. Nous allons donc continuer à leur donner ça. Appréciez les commentaires de ceux qui sont vraiment dans la lutte. – ChicagoTeachersUnion (@ CTULocal1) 6 décembre 2020

Le fait de fermer les écoles et de se tourner vers l’apprentissage en ligne a été l’une des mesures Covid-19 les plus controversées adoptées par les gouvernements du monde entier. Alors que certains ont soutenu que les écoles devraient rester fermées, de nombreux experts de la santé ont fait valoir que les avantages sociaux de garder les écoles ouvertes l’emportent largement sur les risques potentiels de transmission.

Le Dr Robert Redfield, directeur des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), a déclaré la semaine dernière qu’il préconisait l’apprentissage en personne, citant des preuves que les écoles ne sont pas un vecteur majeur du virus.

