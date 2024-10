Le syndicat des dockers suspend la grève jusqu’au 15 janvier pour se laisser le temps de négocier un nouveau contrat

DÉTTROIT — Quelque 45 000 dockers des ports de la côte Est et du Golfe retournent au travail après que leur syndicat soit parvenu à un accord pour suspendre une grève qui aurait pu provoquer pénuries et prix plus élevés si ça avait traîné.

L’Association internationale des débardeurs suspend sa grève de trois jours jusqu’au 15 janvier pour avoir le temps de négocier un nouveau contrat. Le syndicat et l’Alliance maritime américaine, qui représente les ports et les compagnies maritimes, ont déclaré dans un communiqué commun qu’ils étaient parvenus à un accord de principe sur les salaires.

Une personne informée de l’accord a déclaré que les ports avaient amélioré leur offre salariale d’environ 50 % sur six ans à 62 %. La personne ne souhaite pas être identifiée car l’entente est provisoire. Toute augmentation de salaire devrait être approuvée par les membres du syndicat dans le cadre de la ratification d’un contrat final.

Les discussions se tournent désormais vers automatisation des portsce qui, selon les syndicats, entraînera une diminution du nombre d’emplois et d’autres points de friction.

Les analystes du secteur affirment que pour chaque jour de grève dans un port, il faut quatre à six jours pour se rétablir. Mais ils ont déclaré qu’une courte grève de quelques jours n’entraverait probablement pas trop la chaîne d’approvisionnement.

L’accord repousse la grève et toute pénurie potentielle au-delà de l’élection présidentielle de novembre, éliminant ainsi toute responsabilité potentielle pour la vice-présidente Kamala Harris, la candidate démocrate. C’est également un avantage considérable pour l’administration Biden-Harris, qui se présente comme la plus favorable aux syndicats de l’histoire américaine. Les pénuries auraient pu faire monter les prix et relancer l’inflation.

Le syndicat s’est mis en grève tôt mardi après l’expiration de son contrat en raison d’un conflit sur les salaires et l’automatisation des tâches dans 36 ports s’étendant du Maine au Texas. La grève a eu lieu au plus fort de la période des fêtes dans les ports, qui traitent environ la moitié des marchandises des navires entrant et sortant des États-Unis.

La plupart des détaillants avaient stocké ou expédié leurs articles tôt en prévision de la grève.

« Avec la grâce de Dieu et la bonne volonté des voisins, cela va tenir », a déclaré le président Joe Biden aux journalistes jeudi soir après l’accord.

Dans une déclaration ultérieure, Biden a applaudi les deux parties « pour avoir agi de manière patriotique pour rouvrir nos ports et assurer la disponibilité des fournitures essentielles au rétablissement et à la reconstruction après l’ouragan Hélène ».

Biden a déclaré que la négociation collective est « essentielle à la construction d’une économie plus forte à partir du milieu et de la base ».

Les membres du syndicat n’auront pas besoin de voter sur la suspension temporaire de la grève. Jusqu’au 15 janvier, les travailleurs seront couverts par l’ancien contrat, qui a expiré le 30 septembre.

Le syndicat réclamait une augmentation de 77 % sur six ans, ainsi qu’une interdiction totale de l’utilisation de l’automatisation dans les ports, que les membres considèrent comme une menace pour leur emploi. Les deux camps sont également en désaccord sur les questions des cotisations de retraite et de la répartition des redevances payées sur les conteneurs déplacés par les travailleurs.

Thomas Kohler, qui enseigne le droit du travail et de l’emploi au Boston College, a déclaré que l’accord visant à mettre un terme à la grève signifie que les deux parties sont proches d’un accord final.

« Je suis sûr que s’ils n’étaient allés nulle part, ils n’auraient pas suspendu (la grève) », a-t-il déclaré. « Ils ont des salaires. Ils vont élaborer le langage sur l’automatisation, et je suis sûr que cela signifie réellement que cela donne aux parties le temps de s’asseoir et d’obtenir exactement le langage avec lequel ils peuvent tous deux vivre.

Kohler a déclaré que la fin surprise de la grève pourrait surprendre les chemins de fer avec des wagons, des locomotives et des équipages hors de position. Mais les chemins de fer vont probablement travailler rapidement pour résoudre ce problème.

Juste avant le début de la grève, l’Alliance Maritime a déclaré que les deux parties avaient renoncé à leurs offres salariales initiales, une mesure provisoire signe de progrès.

L’accord de jeudi est intervenu après que des responsables de l’administration Biden ont rencontré des compagnies maritimes étrangères avant l’aube sur Zoom, selon une personne informée des événements de la journée qui a demandé à ne pas être identifiée car les pourparlers étaient privés. La Maison Blanche souhaitait accroître la pression en faveur d’un règlement, en soulignant la responsabilité de rouvrir les ports pour aider au rétablissement après l’ouragan Hélène, a déclaré la source.

La secrétaire au Travail par intérim, Julie Su, leur a dit qu’elle pourrait amener le syndicat à la table de négociation pour prolonger le contrat si les transporteurs faisaient une offre salariale plus élevée. Le chef d’état-major Jeff Zients a déclaré aux transporteurs qu’ils devaient faire une offre d’ici la fin de la journée afin qu’une grève provoquée par l’homme n’aggrave pas une catastrophe naturelle, a déclaré la personne.

À midi, les membres de l’Alliance maritime se sont mis d’accord sur une augmentation importante, ce qui a abouti à l’accord, selon la source.

Les rédacteurs de l’AP Darlene Superville et Josh Boak à Washington et Annie Mulligan à Houston ont contribué à ce rapport.