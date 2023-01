Le syndicat des ambulanciers paramédicaux de la Colombie-Britannique et la province s’entendent sur un nouveau contrat provisoire

Un ambulancier paramédical du BC Ambulance Service déplace une civière à l’extérieur d’une ambulance à l’hôpital Royal Columbia, à New Westminster, le 29 novembre 2020. Le syndicat des ambulanciers paramédicaux a conclu une nouvelle entente provisoire avec le BCEHS et la province en date du 6 janvier 2023. LE CANADIEN PRESSE/Darryl Dyck

Le syndicat représentant plus de 4 500 ambulanciers paramédicaux et répartiteurs d’urgence en Colombie-Britannique et le gouvernement provincial ont conclu une entente de principe sur un nouveau contrat vendredi (6 janvier).

L’annonce intervient après plus de neuf mois de négociations entre Ambulance Paramedics of BC, son employeur BC Emergency Health Services et la province, leur dernière convention collective ayant expiré le 1er avril 2022.

Les détails du nouvel accord potentiel ne sont pas encore publiés, car il appartient maintenant aux membres du syndicat de voter pour savoir s’ils veulent le ratifier ou non. Ambulance Paramedics of BC a déclaré dans un communiqué de presse que cela se produira au cours des prochaines semaines.

Le président du syndicat, Troy Clifford, a déclaré que la nouvelle entente reconnaîtrait les défis uniques de la profession.

«Nos membres et nos services ont été sous-évalués pendant des années, ce qui rend impossible le recrutement et la rétention d’ambulanciers paramédicaux et de répartiteurs hautement qualifiés. Cela a affecté notre capacité à répondre aux personnes en cas de besoin. Nous avons[n’t] été reconnu de manière appropriée depuis longtemps et notre service s’est détérioré en conséquence.

Appels d’urgenceSanté