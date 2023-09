Le syndicat des acteurs canadiens accuse la « cupidité des entreprises » d’être à l’origine des conflits de travail de longue durée

Deux syndicats représentant des acteurs et des professionnels des médias ont organisé un rassemblement samedi devant les sièges sociaux torontois d’Amazon et d’Apple, pour souligner le sort de leurs membres dans des conflits de travail de longue date.

L’Alliance des artistes canadiens du cinéma, de la télévision et de la radio (ACTRA) cherche à obtenir des salaires, des protections et des avantages plus élevés pour ses membres dans le cadre de négociations houleuses pour renouveler l’accord commercial national avec l’Institut des agences canadiennes (ICA). Les membres de la Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) ont fait grève pour obtenir de meilleurs salaires et une protection contre l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA), entre autres.

La présidente de l’ACTRA, Eleanor Noble, a déclaré que son syndicat avait été exclu de sa juridiction commerciale par les annonceurs canadiens pendant « 501 jours inadmissibles », tandis que la SAG-AFTRA était en grève depuis 58 jours.

« Nous sommes en lock-out et vous êtes en grève à cause de la cupidité des entreprises. La cupidité des entreprises, qui gagne des milliards de dollars sur le dos des artistes », a déclaré Noble.

« Nous l’avons dit à maintes reprises : ça suffit. »

Noble a déclaré qu’elle était diplômée d’une école de théâtre et qu’elle avait commencé comme actrice en pensant qu’elle avait le droit de gagner sa vie dans une carrière pour laquelle elle avait étudié, comme tout le monde.

« Ce que je n’avais pas réalisé, c’est que le revenu moyen d’un acteur était bien en dessous du seuil de pauvreté, et je parle de ces artistes que l’on voit dans les films, dans les séries télévisées et dans les publicités qui ne sont pas connus », dit-elle.

« Ce sont les acteurs et les interprètes de toute l’Amérique du Nord, partout en Amérique du Nord, qui gagnent en dessous du seuil de pauvreté, et c’est un grand combat pour eux. »

L’ACTRA et l’ICA ont été incapables de renégocier un accord fixant les règles d’utilisation des acteurs dans les publicités depuis les années 1960.

Finalement, les plus grandes stars commenceront à être remplacées par ces nouvelles choses. – Patricia Arquette, actrice américaine oscarisée

Bien que des négociations et des audiences par médiation à la Commission des relations de travail de l’Ontario soient en cours, les acteurs affirment avoir ressenti des répercussions financières et professionnelles à mesure que les possibilités d’emploi diminuaient. Les acteurs soulignent que le travail commercial est vital pour ceux qui tentent de gagner leur vie dans l’industrie au Canada.

Le rassemblement de samedi a lieu dans le contexte du Festival international du film de Toronto (TIFF), habituellement un événement rempli de stars hollywoodiennes. Mais avec les grèves en cours des acteurs et des écrivains d’Hollywood, l’événement de cette année a jusqu’à présent vu moins de stars présentes. Le TIFF se poursuit jusqu’au 17 septembre.

L’actrice américaine Patricia Arquette, lauréate d’un Oscar, était parmi les personnes présentes au rassemblement.

« Je pense que cette situation de l’IA est vraiment critique parce qu’elle va d’abord remplacer tous les acteurs de fond, puis elle va remplacer tous les acteurs des personnages et ensuite ils vont créer des stars de cinéma à partir de zéro », a déclaré Arquette.

« À terme, les plus grandes stars commenceront à être remplacées par ces nouvelles choses. »

Selon Arquette, permettre que « notre industrie et notre forme d’art passent entre les mains de l’IA » entraînera « des films dérivés qui volent les arts de vrais artistes ».

‘Prendre position’

En juillet, des acteurs hollywoodiens ont rejoint les écrivains hollywoodiens qui se sont mis en grève en mai après qu’aucun accord n’ait été conclu avec l’Alliance des producteurs de films et de télévision (AMPTP), qui négocie au nom des studios. C’est la première fois que les deux syndicats font grève en même temps depuis 1960.

Sur la photo de gauche à droite : Duncan Crabtree-Ireland, négociateur en chef du SAG-AFTRA ; Patricia Arquette, actrice américaine oscarisée ; Eleanor Noble, présidente de l'ACTRA; Marie Kelly, directrice générale nationale de l'ACTRA.

L’arrêt a mis fin à presque toutes les productions cinématographiques et télévisuelles. Les acteurs affirment que la révolution du streaming a modifié les salaires dans le secteur du divertissement, les supprimant de leurs résidus et refaisant les conditions de travail. Ils cherchent également à mettre en place des garde-fous contre l’utilisation de l’intelligence artificielle, ainsi qu’à augmenter les programmes de soins de santé et de retraite du syndicat.

« Nous prenons donc position ici à un moment très critique où nous devons prendre position », a déclaré Arquette.

« Je suis vraiment fier que notre syndicat ait pris position et je pense que nous devons prendre cette position. Nous devons le faire pour l’art. [and] nous devons le faire les uns pour les autres. »

Les membres sont motivés, selon le syndicat

Pendant ce temps, le négociateur en chef du SAG-AFTRA, Duncan Crabtree-Ireland, a déclaré que « la grève se déroule bien » et que « les membres sont absolument pleins d’énergie ».

Son message à l’Alliance des producteurs de cinéma et de télévision est qu’« il est grand temps » de parvenir à un règlement.

« Ils ont attendu plus de 120 jours avant de recommencer à parler à la guilde des écrivains. Vous devez revenir à la table de bonne foi et réellement faire un effort pour parvenir à un accord équitable pour tous les créateurs de l’industrie. »