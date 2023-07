Le syndicat des acteurs américains accepte la médiation avec les studios, mais respecte le délai de grève – National

Les négociateurs du syndicat des acteurs SAG-AFTRA ont convenu mardi soir de faire appel à un médiateur fédéral pour tenter de forger un accord de dernière minute avec les studios hollywoodiens et éviter une deuxième grève simultanée dans le secteur du divertissement.

Les 160 000 membres du SAG-AFTRA, le plus grand syndicat d’Hollywood, ont autorisé une grève si un nouvel accord de travail ne peut être conclu avant minuit mercredi. La Writers Guild of America est en grève depuis début mai.

Dans un communiqué mardi soir, la SAG-AFTRA a déclaré qu’elle respectait la date limite de mercredi et qu’elle « épuiserait toutes les possibilités de conclure un accord ».

« Cependant, nous ne sommes pas convaincus que les employeurs aient l’intention de négocier en vue d’un accord », indique le communiqué.

SAG-AFTRA exige une compensation plus élevée à l’ère de la télévision en streaming ainsi que des garanties concernant l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA). Des stars de premier plan, dont Jennifer Lawrence et Meryl Streep, ont déclaré qu’elles étaient prêtes à quitter le travail si les dirigeants syndicaux ne parvenaient pas à un « accord transformateur ».

Mardi, SAG-AFTRA a déclaré que l’Alliance des producteurs de films et de télévision (AMPTP), le groupe qui négocie au nom des studios, « a abusé de notre confiance et porté atteinte au respect que nous avons pour eux dans ce processus ».

Le syndicat a déclaré que des sources du studio avaient divulgué la demande de médiateur à la presse avant que les négociateurs du SAG-AFTRA ne soient informés.

« Nous ne serons pas manipulés par ce stratagème cynique pour concevoir une prolongation alors que les entreprises ont eu plus qu’assez de temps pour conclure un accord équitable », a déclaré le syndicat.

Un porte-parole de l’AMPTP, qui représente Walt Disney Co, Netflix Inc et d’autres grands studios, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les négociations se déroulaient à un moment difficile pour les entreprises de médias qui subissent la pression de Wall Street pour rentabiliser leurs activités de streaming.

Disney, NBCUniversal de Comcast Corp et Paramount Global ont chacun perdu des centaines de millions de dollars en streaming au cours du dernier trimestre. La montée en puissance du streaming a également érodé les revenus publicitaires de la télévision à mesure que les audiences de la télévision traditionnelle diminuent.