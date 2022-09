Le syndicat demande une taxe de 30 milliards de livres sterling sur les riches pour sauver les travailleurs de première ligne de la catastrophe du coût de la vie

Le nouveau Premier ministre britannique devrait augmenter les impôts des riches de 30 milliards de livres sterling par an pour sauver les travailleurs fournissant des services publics essentiels de l’impact “désastreux” de la crise du coût de la vie, a déclaré un important syndicat du secteur public.

L’appel d’Unison est intervenu après qu’une enquête auprès de 5 000 membres du syndicat du secteur public a révélé que le personnel de première ligne vivait dans des maisons sombres et non chauffées, utilisant des programmes d’achat immédiat et payant plus tard pour les achats essentiels et envisageant de renoncer à leur emploi parce qu’ils n’avaient pas les moyens d’acheter de l’essence. travailler.

La secrétaire générale, Christina McAnea, a déclaré que de nombreux travailleurs du secteur public – comme les infirmières et le personnel de nettoyage des écoles – ne «s’en remettront jamais» à moins que le gouvernement n’apporte plus de soutien.

Le syndicat fait campagne pour des augmentations de salaire conformes à l’inflation – actuellement de 10,1% – ainsi qu’un salaire minimum de 15 £ de l’heure pour sortir des millions de personnes de la pauvreté au travail.

Unison a publié aujourd’hui un sondage auprès de 3 000 électeurs qui a révélé que 60 % des arriérés de salaire augmentent de l’inflation ou plus pour les travailleurs du secteur public. Plus des trois quarts (76%) ont déclaré que le soutien annoncé jusqu’à présent par les ministres ne ferait rien ou presque pour atténuer la pression de la flambée des prix de l’énergie, de la nourriture et du carburant.

Et plus de la moitié (54%) des personnes interrogées par YouGov ont soutenu la proposition du syndicat d’un impôt annuel sur la fortune de 1% sur les actifs d’une valeur supérieure à 5 millions de livres sterling, y compris les biens, pour payer une partie du soutien supplémentaire nécessaire.

Dans un nouveau rapport, intitulé Together We Rise, Unison a publié une analyse économique indépendante qui a révélé que la taxe proposée rapporterait 10,1 milliards de livres sterling par an.

1,65 milliard de livres supplémentaires seraient levés grâce à une hausse de 1 pence des taux d’impôt sur le revenu plus élevés et supplémentaires, et 8 milliards de livres sterling en augmentant les taux d’imposition des gains en capital pour correspondre à l’impôt sur le revenu.

Les demandes sont venues au milieu des menaces d’une vague historique de grèves affectant des secteurs allant des chemins de fer au gouvernement local, au Royal Mail et aux tribunaux pour protester contre les offres salariales inférieures à l’inflation.

La favorite de la direction conservatrice Liz Truss, qui devrait être confirmée comme prochain Premier ministre lundi, a déclaré cette semaine qu’elle offrirait un soutien “immédiat” aux personnes aux prises avec des factures d’énergie inabordables, mais a promis aux militants conservateurs qu’il n’y aurait “pas de nouvelles taxes” sous elle leadership.

Mais Mme McAnea a déclaré que le nouveau Premier ministre devrait reconnaître le sort du personnel peu rémunéré découvert dans le rapport d’Unison, avertissant que la récession imminente pourrait forcer de nombreuses personnes à quitter le marché du travail.

Le rapport comprenait le témoignage de Farhiya, assistante en éducation spécialisée, de Birmingham, qui a déclaré : “Je vis dans l’obscurité totale et dans la peur constante de ne pas pouvoir payer mes factures et de perdre ma maison”.

Et Michelle, une aide-soignante du Worcestershire, a déclaré au syndicat: «Malheureusement, j’envisage actuellement de devoir abandonner mon travail. C’est parce que je n’ai pas les moyens d’acheter de l’essence pour me rendre au travail et payer mes factures.

Mme McAnea a déclaré: «La crise financière n’est rien de moins qu’un désastre pour les travailleurs du secteur public.

« La valeur réelle de leurs revenus a chuté, les laissant lutter pour faire face à la hausse des prix. Il est clair que sans aide, beaucoup pourraient ne jamais s’en remettre.

«Le nouveau Premier ministre doit se donner pour priorité d’aider des personnes telles que les porteurs d’hôpitaux, les assistants d’enseignement et d’autres employés mal payés du secteur public à traverser la crise du coût de la vie.

« Ce n’est pas le moment de geler les salaires ou de réduire les impôts. Le gouvernement doit donner la priorité aux familles en difficulté et fournir une augmentation de salaire en ligne avec l’inflation ou au-dessus.

– YouGov a interrogé 3 407 adultes en Angleterre, au Pays de Galles et en Écosse entre le 10 et le 12 juin.