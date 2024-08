Le syndicat de police de Sarasota dans l’impasse avec la ville, cherche une médiation

Après un travail supplémentaire épuisant pendant la tempête tropicale Debby, les représentants du syndicat de police de Sarasota et de la ville de Sarasota sont arrivés à une impasse dans les négociations salariales pour l’agence d’application de la loi.

Les unités de négociation des sections locales 6045 et 6043 de l’Union internationale des associations de police a déclaré une impasse avec la ville après avoir échoué à trouver une solution lors des réunions précédentes des 8 et 16 août. Lors des négociations syndicales, une impasse est déclarée si les deux parties sont incapable de trouver une solution et a besoin d’une médiation d’un tiers ou d’un magistrat spécial.

La ville s’est rapprochée d’une augmentation salariale en pourcentage pour les lieutenants, les sergents, les officiers et les enquêteurs sur les scènes criminelles, mais les salaires de départ offerts par la ville restent inférieurs à ceux autres agences concurrentes à proximitéà savoir le bureau du shérif du comté de Sarasota. Le département a perdu deux agents supplémentaires depuis que l’impasse a été déclarée, a déclaré le président du syndicat, Eric Urbain.

Jan Thornburg, directrice générale des communications, a déclaré que la ville de Sarasota adhérerait à Statut 447 de l’État de Floride pour résoudre l’impasse.

« La sécurité publique demeure la priorité absolue de la ville », a déclaré Thornburg dans un courriel. « La communauté continuera d’être protégée avec les normes professionnelles les plus élevées pendant le processus de résolution de l’impasse. »

Les négociations ont été assombries par une dissonance de comparaisons entre les dirigeants du syndicat du SPD et la ville. Les représentants du syndicat demandent un salaire égal à celui du SCSO, aux côtés duquel les agents travaillent souvent. Cependant, la ville a clairement fait savoir lors des négociations qu’elle ne considérerait pas les salaires du bureau du shérif comme comparables à ceux du SPD, arguant que les agents qui travaillent pour la ville ne peuvent pas être comparés aux adjoints qui travaillent au niveau du comté. Le salaire de départ d’un agent du SPD est de 68 181 $ et celui d’un adjoint du SCSO est de 75 457 $.

Cela a été un point frustrant pour les représentants du syndicat qui font le même travail que le personnel du SCSO, a déclaré Brian Keisacker, le représentant légal du syndicat, lors d’une réunion de négociation.

« Nous travaillons avec le bureau du shérif du comté de Sarasota plus qu’avec n’importe qui d’autre », a déclaré Urbain lors d’une réunion de négociation. « Les chiffres que nous proposons – la justification est que nous voulons simplement être traités de la même manière que les personnes qui font le même travail, et nous voulons tous être traités équitablement. »

Keisacker a soutenu que la comparaison de taille n’est qu’un facteur parmi d’autres qui devrait être pris en compte, citant le statut de Floride 447.405 concernant accords d’organisation du travail entre employés du secteur public et employeurs publics. La loi prévoit la prise en compte de deux types de comparaisons de revenus annuels, l’intérêt et le bien-être du public, les particularités de l’emploi et la disponibilité des fonds. Il a déclaré que la ville n’avait même pas envisagé d’offrir une rémunération compétitive aux agents du SPD.

« La ville de Sarasota va toujours payer moins que tout le monde, quand on regarde les principales personnes avec lesquelles vous vous battez pour mettre des bottes sur le terrain », a déclaré Keisacker.

Les négociations doivent se conclure d’ici août ou septembre pour qu’une augmentation salariale soit incluse au début du nouvel exercice financier, le 1er octobre. Si les négociations se prolongent au-delà de cette date, la rémunération rétroactive ne sera pas versée. Thornburg a déclaré que la ville s’est engagée à établir un partenariat pour faire avancer les discussions productives avec l’IUPAet la sécurité publique continue de représenter la plus grande part des dépenses du fonds général de la ville, soit 50 %. Le SPD dispose de 190 postes d’agents assermentés budgétisés avec des salaires très compétitifs basés sur des services comparables, a ajouté Thornburg.

« Le recrutement du SPD a été un succès et se poursuit avec un seul poste d’agent assermenté vacant », a déclaré Thornburg dans un communiqué. « Le taux de rétention des nouvelles recrues du SPD est supérieur au taux standard. Les agents veulent travailler dans notre belle communauté côtière où la sécurité publique est la priorité absolue, et tous les employés de la ville de Sarasota sont honorés et respectés. »

Cependant, les dirigeants du syndicat SPD ont constaté qu’au cours des cinq dernières années, le département de police a embauché 105 policiers, et parmi ceux embauchés, le département en a perdu 95.

Les représentants syndicaux espèrent que la ville donnera la priorité aux investissements dans la formation du personnel actuel et futur du département, mais ils se sont heurtés à un mur dans la ville de Sarasota et au directeur municipal Marlon Brown, qui est reconnu comme représentant de la négociation collective pour la ville.

Bien que le syndicat du SPD ait reçu le soutien verbal des commissaires municipaux sur ses revendications salariales, ce soutien n’a pas entraîné de changement significatif dans les négociations contractuelles. Le processus a été entaché de frustrations de la part des dirigeants syndicaux, déçus par le refus de la ville d’offrir des salaires paritaires aux agents qui souhaitent gagner le même montant que le SCSO. Les dirigeants syndicaux craignent que l’agence ne se retrouve avec un vivier de talents en diminution, alors que d’autres agences voisines, comme le SCSO, continuent d’offrir des salaires plus élevés.

Le lieutenant Jeff Steiner travaille pour l’agence depuis 25 ans et il a déclaré qu’il était devenu l’un des rares membres du SPD à pouvoir se permettre de vivre à Sarasota. Bien qu’il ait pu acheter une maison dans la région au cours de ses premières années au sein de l’agence, il ne pourrait pas se permettre d’en acheter une avec ses revenus actuels, a ajouté Steiner.

« C’était la meilleure agence pour laquelle travailler », a déclaré Steiner à propos de la perte de talents du SPD au profit d’agences concurrentes qui offrent des salaires de départ plus élevés. « Je suis époustouflé par le fait que nous en soyons là. »

