OTTAWA –

Le syndicat qui représente 20 000 membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) demande au gouvernement fédéral de clarifier ses plans de révision du rôle de police contractuelle de la force de police nationale du Canada.

« Les spéculations continues et le langage vague des représentants du gouvernement, des médias et des experts sont démoralisants pour nos membres dont les carrières, les vies et même les familles ont été construites autour du service à leurs communautés, grandes et petites », a déclaré Brian Sauvé, président et chef de la direction de la Fédération de la police nationale. une conférence de presse à Ottawa mardi.

Au cours de l’événement, Sauvé a appelé tous les paliers de gouvernement à s’engager à poursuivre les réformes du cautionnement, notamment une meilleure intégration des données sur les infractions criminelles et l’allocation de plus de ressources au système de cautionnement dans son ensemble.

Les commentaires de Sauvé sur la vision du gouvernement fédéral pour l’avenir de la GRC interviennent un jour après que le Toronto Star a rapporté que le premier ministre Justin Trudeau, le ministre de la Sécurité publique Marco Mendicino et le commissaire de la GRC Michael Duheme aimeraient voir la GRC se transformer en une force d’enquête comme la Federal Bureau of Investigation (FBI) aux États-Unis.

«Nous sommes déjà le FBI du Nord», a déclaré Sauvé. « Nous sommes en fait le FBI, la DEA, l’ATF, la sécurité intérieure, ainsi que les maréchaux américains et les services secrets. »

La GRC fournit actuellement des services de police contractuels à huit provinces et trois territoires, avec des contrats directs avec 150 municipalités au Canada. Ces contrats doivent expirer en 2032. L’Ontario et le Québec ont leurs propres forces de police provinciales.

Dans sa lettre de mandat de décembre 2021, Trudeau a demandé à Mendicino de procéder à un examen des services de police contractuels, et au cours des années qui ont suivi, d’autres appels ont été lancés pour que le gouvernement fédéral reconsidère le rôle que joue la GRC à travers le pays.

À la suite de la fusillade de masse de 2020 en Nouvelle-Écosse, la Mass Casualty Commission (MCC) a formulé plusieurs recommandations sur la manière dont la police nationale peut s’améliorer, dans le but de fournir un nouveau modèle de maintien de l’ordre au Canada.

Le CMC a également recommandé un examen externe complet de la GRC qui serait commandé par le ministre de la Sécurité publique, avec un accent particulier sur l’approche de la police en matière de services de police contractuels.

En mai, Mendicino a annoncé un «comité de surveillance des progrès», présidé par la juge à la retraite de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse, Linda Lee Oland, pour aider à surveiller la mise en œuvre de ces recommandations, bien que le ministre de l’époque n’ait pas confirmé si les libéraux envisageaient réellement de suivre à travers toutes les réformes demandées.

Lors d’une entrevue avec Todd Battis de CTV News Atlantic lundi, Trudeau a été interrogé sur ce nouveau modèle potentiel pour la GRC.

«Je pense qu’une ouverture à l’examen de différents modèles va être importante, mais une conversation avec les Canadiens, avec les premiers ministres, avec les municipalités au sujet de leur avenir sur la meilleure façon de répondre aux services de police est quelque chose que nous devons avoir en tant que pays», dit Trudeau.

Les premiers ministres du Canada ont également exprimé leurs inquiétudes quant à ce que cet examen signifie pour l’avenir de la GRC lors d’une réunion de trois jours à Winnipeg la semaine dernière.

« Nous étendons nos shérifs en prévision qu’ils ne voudront peut-être pas continuer à étendre le service [RCMP]a déclaré la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, lors d’une conférence de presse le 12 juillet. assez clair sur ce que c’est.

Sauvé n’est pas d’accord avec le fait que la recommandation du MCC signifie que la GRC devrait se retirer des services de police contractuels et la considère davantage comme la nécessité pour le gouvernement fédéral de déployer ses ressources plus efficacement afin de mieux servir les communautés.