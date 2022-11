Le syndicat de la GRC affirme que permettre aux camions de se garer près du Parlement était une erreur, selon les documents d’enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence

Le syndicat représentant les membres de la GRC affirme que la décision d’autoriser les camions lourds à se garer près de la Cité parlementaire dans le cadre des manifestations de convoi de l’hiver dernier à Ottawa posait un risque inacceptable, selon des documents déposés avec l’enquête sur la Loi sur les urgences.

Les avocats de la Commission d’urgence de l’ordre public ont interrogé deux membres de la Fédération de la police nationale cet été, avant les audiences officielles en cours.

Dennis Miller, un vétéran de la force de 29 ans en congé pour occuper le poste de vice-président de la fédération, et Steve Madden, un membre du conseil d’administration du groupe qui a précédemment servi avec la GRC pendant 16 ans, y compris avec les services de protection parlementaires unité, a assuré la liaison avec les commandants et les autres membres pendant les manifestations du convoi.

Un résumé de leur entretien conjoint a récemment été déposé en preuve.

Les deux hommes se sont inquiétés de permettre aux manifestants autoproclamés du Freedom Convoy de se garer près de l’enceinte parlementaire.

« M. Madden a observé que placer des camions lourds près de la Colline du Parlement posait un risque inacceptable en raison du potentiel d’explosion de ces camions, que ce soit par accident ou à dessein », lit-on dans un résumé de l’entrevue.

Miller a déclaré aux avocats de la commission qu’il avait surveillé les sommets du G20 où la GRC avait ordonné aux manifestants de se garer loin de l’emplacement central, puis avait organisé des bus pour transporter les gens vers le site de la manifestation.

L’ancien chef de la police d’Ottawa, Peter Sloly, a témoigné qu’il ne pensait pas avoir le pouvoir légal en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés d’empêcher les manifestants de garer leurs camions et autres véhicules au centre-ville.

“Je suis un policier, pas un avocat”, a-t-il témoigné vendredi.

Préoccupations avec les ressources

Le besoin de plus d’agents de la GRC est apparu presque immédiatement après l’arrivée du convoi en ville le 28 janvier.

Les deux représentants syndicaux de la GRC ont déclaré que le 30 janvier, le chef de la division nationale de la force avait déclaré l’état d’urgence.

En vertu de la convention collective de la GRC, un état d’urgence permet à la GRC de redéployer les membres et de renoncer temporairement aux dispositions relatives aux horaires et aux heures de travail maximales pour assurer la sécurité publique et la prestation des services de police.

Miller a déclaré qu’on lui avait dit que le commissaire adjoint Ches Parsons avait décidé de déclarer une urgence “parce qu’il avait épuisé les actifs et les ressources de la GRC basés dans la Division nationale”.

Sloly demandait publiquement environ 1 800 agents supplémentaires pour renforcer la réponse de la police d’Ottawa, dont des centaines de la GRC.

Comme la commission l’a déjà entendu, la GRC et la Police provinciale de l’Ontario étaient préoccupées par l’absence de plan opérationnel de la police d’Ottawa et étaient sceptiques quant à la façon dont leurs agents supplémentaires seraient utilisés.

Miler a déclaré à la commission que la demande d’Ottawa avait abouti à une réunion OPS-GRC, à laquelle il n’a pas assisté mais qui a été remplie par la suite.

« M. Miller a été informé que lors de la réunion, les représentants du SPO ont comparé le Freedom Convoy à une attaque terroriste sur la Colline du Parlement et ont soutenu que la GRC devrait être le principal organisme de police parce que les manifestants protestaient contre les politiques du gouvernement fédéral », a déclaré le résumé de l’entrevue.

“Les représentants de la GRC présents à la réunion n’étaient pas d’accord et ont déclaré que l’OPS était responsable de la surveillance du convoi de la liberté parce que l’OPS était la police compétente sur le site de la manifestation.”

En Ontario et au Québec, les agents de la GRC peuvent appliquer les lois fédérales, mais doivent être assermentés à titre d’agents spéciaux provinciaux ou municipaux pour faire appliquer les lois provinciales et municipales.

Miller et Madden ont déclaré aux avocats de l’enquête que le manque d’autorité de la GRC pour faire appliquer les lois provinciales et municipales était un obstacle à l’utilisation efficace des ressources de la GRC pour les manifestations policières à Ottawa.

“Miller a mentionné que les agents de la GRC ne pouvaient agir que si les manifestants commettaient ouvertement une infraction au Code criminel, mais qu’ils n’auraient pas le pouvoir d’agir dans les circonstances beaucoup plus courantes où les manifestants commettent des infractions provinciales, comme en vertu du Code de la route de l’Ontario, ou désobéissent aux municipalités. ordonnances ou règlements », indique le résumé de l’interview.

Il a également déclaré qu’avant même l’arrivée du convoi à Ottawa, la GRC avait réduit ses responsabilités policières dans la région d’Ottawa. La GRC avait l’habitude de maintenir environ 120 agents à Ottawa pour patrouiller dans les zones entourant les ambassades et les terrains de la Commission de la capitale nationale, mais elle n’avait que 60 agents de patrouille au moment de la manifestation du convoi, selon l’entrevue de Miller.

Au nom du syndicat, Miller et Madden ont déclaré à la commission qu’ils croient que la GRC devrait assumer la responsabilité de la sécurité et du maintien de l’ordre à l’intérieur et autour de la Colline du Parlement.

Un comité parlementaire étudie actuellement si la police d’Ottawa devrait céder le contrôle de la rue Wellington.