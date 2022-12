Le syndicat de la fonction publique met en garde contre de possibles grèves des jeunes médecins et des enseignants

Le chef du plus grand syndicat de fonctionnaires a averti les ministres que les grèves “coordonnées et synchronisées” dans l’ensemble de l’économie “s’intensifieront considérablement” à partir de janvier.

Mark Serwotka, secrétaire général du Syndicat des services publics et commerciaux (PCS), s’exprimait alors que ses membres employés dans le contrôle des passeports pour Border Force ont établi mercredi des lignes de piquetage dans les plus grands aéroports britanniques, lors d’une grève de quatre jours qui se poursuivra jusqu’à New York. Réveillon de l’an.

Il a souligné une série de nouvelles grèves possibles alors que les enseignants, les pompiers et les jeunes médecins sont votés pour une action revendicative.

Serwotka a déclaré à Sky News: “Je pense que ce n’est qu’une question de temps avant que tous les syndicats reconnaissent que le gouvernement est la cause de ces conflits, nous allons donc travailler plus étroitement ensemble, et je pense que nous verrons une action coordonnée et synchronisée, et escalade.

« Parce que si nous entrons en 2023 avec des millions de personnes souffrant de pauvreté au travail, y compris le personnel du gouvernement, il faut faire quelque chose. Donc, soit ils négocient, soit je pense que nous verrons l’action s’intensifier.

Jusqu’à présent, seuls 4 000 à 5 000 membres du PCS ont pris part à la grève actuelle, mais Serwotka a déclaré que 100 000 membres au total ont voté pour la grève.

Lors d’un briefing aux journalistes mercredi, un porte-parole de Downing Street n’a donné aucun signe que les ministres soient prêts à faire des concessions sur les salaires. Le porte-parole a déclaré: “Nous voulons que les grèves prennent fin, nous voulons que les gens conviennent d’un règlement salarial équitable mais, comme nous l’avons déjà dit, ce que nous ne pouvons pas faire, c’est permettre des augmentations de salaire à deux chiffres qui intégreront l’inflation à l’avenir, ce qui aura un impact sur le montant d’argent que les gens auront à l’avenir.

Il a encouragé les syndicats à reprendre les discussions avec les employeurs, ajoutant que le Premier ministre souhaitait voir les employeurs et les syndicats “parvenir à un accord équitable”.

Alors que le personnel des forces frontalières reprenait des mesures concernant les salaires, les emplois et les conditions de travail, des fonctionnaires ont été appelés mercredi pour aider le personnel militaire couvrant les travailleurs en grève dans les aéroports, notamment Heathrow et Gatwick à Londres, ainsi qu’à Birmingham, Cardiff, Glasgow et Manchester, et le port de Newhaven.

Alors que les précédentes grèves des forces frontalières, qui se sont déroulées du 23 au 26 décembre, n’ont provoqué que des perturbations minimes alors qu’elles tombaient pendant une période de faible trafic de passagers, les dirigeants syndicaux ont déclaré que le conflit pourrait durer six mois si le gouvernement refusait de négocier.

Pendant ce temps, les membres de la Transport Salaried Staffs ‘Association (TSSA) sur Great Western Railway et West Midlands Trains se sont joints à une série de grèves continues du syndicat chez divers opérateurs qui ont commencé le 23 décembre, faisant grève de midi mercredi à 11 h 59 jeudi.

West Midlands Trains a déclaré qu’aucun de ses services n’a fonctionné mercredi matin à la suite de la grève de la TSSA.