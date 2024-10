Le syndicat de la fonction publique demande une enquête sur le mandat de retour au pouvoir

Un syndicat représentant quelque 27 000 fonctionnaires fédéraux demande qu’un comité parlementaire mène une enquête sur le mandat de retour au pouvoir de trois jours par semaine.

L’Association canadienne des employés professionnels (ACEP) estime que la politique de retour au pouvoir a été « entourée d’échecs catastrophiques » et affirme que le Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires devrait enquêter.

Le président de l’ACEP, Nathan Prier, a déclaré que les membres de son syndicat ont perdu confiance dans la haute direction de la fonction publique.

« Nous ne savons pas qui ils servent, mais ce ne sont pas les contribuables canadiens et ce ne sont certainement pas les travailleurs fédéraux », a-t-il déclaré à la CBC.

« Nous sommes vraiment préoccupés par le fait que nous assistons à une grave érosion de l’excellence dans la fonction publique en raison de politiques mal conçues et mal mises en œuvre en milieu de travail. Et nous pensons qu’il est temps maintenant que les parlementaires interviennent.

La commission sur laquelle il souhaite enquêter a pour mandat de se pencher sur « l’efficacité et le bon fonctionnement des opérations gouvernementales ». Ses enquêtes antérieures portaient notamment sur le transfert du régime d’assurance-maladie du secteur public de la Sun Life à la Canada-Vie.

La présidente du Conseil du Trésor, Anita Anand, a déclaré que l’ordre donné aux employés fédéraux de retourner au bureau était une décision administrative et non politique. (Patrick Doyle/La Presse Canadienne)

En réponse à l’appel de l’ACEP, la présidente du Conseil du Trésor du Canada, Anita Anand, a déclaré que la décision de retour au pouvoir était une décision administrative et non politique.

« Cette décision administrative a été prise par le Secrétariat du Conseil du Trésor, en collaboration avec le Bureau du Conseil privé et les sous-ministres de l’ensemble du gouvernement, qui appuient ce changement », a-t-elle déclaré dans une déclaration en français à Radio-Canada.

Le Conseil du Trésor supervise les opérations du gouvernement fédéral. Il a déjà déclaré que le mandat de retour au pouvoir produira « une collaboration et une intégration plus efficaces des nouveaux talents » et créera « une forte culture de performance qui est conforme aux valeurs et à l’éthique de la fonction publique ».

Opposition généralisée au mandat

Les employés fédéraux se sont mis au travail à distance pendant la pandémie de COVID-19, et beaucoup hésitent à retourner au bureau trois jours par semaine.

Ils se plaignent, entre autres, d’un manque d’espace de bureau, d’environnements de travail bruyants, d’un équilibre travail-vie personnelle compromis et d’un mauvais moral.

Les syndicats représentant plus de 330 000 fonctionnaires fédéraux ont exprimé leur opposition à ce mandat. Le plus grand syndicat d’employés fédéraux du Canada, l’Alliance de la Fonction publique du Canada, a contesté la décision devant les tribunaux.

Mais cela pourrait prendre des années aux tribunaux pour rendre une décision finale, a déclaré Gilles LeVasseur, professeur de gestion et de droit à l’Université d’Ottawa.

En revanche, a-t-il ajouté, si le pouvoir législatif canadien enquête par l’intermédiaire du comité permanent, il pourrait demander au pouvoir exécutif d’expliquer son processus décisionnel.

« L’essentiel est que vous créez également une obligation pour les partis politiques de venir nous dire ce qu’ils pensent réellement du télétravail proprement dit », a-t-il déclaré.

La commission devrait dire cette semaine si elle ouvrira une enquête.