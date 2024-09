Le syndicat CWA qualifie les licenciements chez Microsoft d’« extrêmement décevants »

Le syndicat des travailleurs des communications d’Amérique (CWA) a dénoncé la décision de Microsoft de licencier hier 650 travailleurs supplémentaires du secteur des jeux vidéo, la qualifiant d’« extrêmement décevante ».

Dans un communiqué, la CWA a déclaré qu’en tant que l’une des « plus grandes et des plus rentables entreprises » au monde, Microsoft aurait pu atteindre ses objectifs de « réussite à long terme sans détruire les moyens de subsistance de 650 de nos collègues ».

Bien que le syndicat reconnaisse que l’organisation ne « protège pas toujours contre les licenciements », « la négociation collective donne aux travailleurs une voix dans les politiques qui les concernent, y compris la manière dont les licenciements sont gérés ».

La déclaration a ensuite fustigé la « suggestion cruelle » de l’ancien patron de Sony, Chris Deering, selon laquelle les licenciements ne sont pas le résultat de la cupidité des entreprises et que les personnes touchées par les coupes dans l’industrie devraient « conduire un Uber ».

« Chaque travailleur mérite d’avoir voix au chapitre sur son lieu de travail et d’avoir son mot à dire sur l’impact des suppressions d’emplois », a déclaré Samuel Cooper, producteur senior chez World of Warcraft et membre de WoWGG-CWA.

« Nous espérions qu’une entreprise comme Microsoft, qui a réalisé 88 milliards de dollars de bénéfices l’année dernière, puisse réussir à long terme sans détruire les moyens de subsistance de 650 de nos collègues, mais des licenciements aussi cruels sont devenus trop courants. Nous sommes solidaires de tous ceux qui ont perdu leur emploi. [yesterday] et encourageons tous les travailleurs du jeu vidéo à se joindre à nous et à former des syndicats afin que nous puissions nous protéger les uns les autres. »

Microsoft a licencié hier 650 employés Xbox supplémentaires, même si aucun jeu n’a été annulé ni aucun studio fermé cette fois-ci.

La nouvelle a été annoncée par le PDG de Microsoft Gaming, Phil Spencer, dans une note interne dans laquelle il a déclaré que les coupes étaient nécessaires pour « organiser notre entreprise pour un succès à long terme ». Ces licenciements font suite aux 1 900 personnes qui ont perdu leur emploi dans l’entreprise en janvier de cette année. Cela signifie que Microsoft a désormais licencié 2 550 personnes au cours de la seule année dernière.

Pour ceux qui suivent l’évolution de la situation, à un trimestre encore de l’année 2024, près de 13 000 développeurs et éditeurs ont perdu leur emploi.