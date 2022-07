Le syndicat Chipotle dépose une plainte contre la commission du travail après la fermeture du restaurant

Un syndicat poussant à syndiquer les travailleurs de Chipotle Mexican Grill a déposé une plainte auprès du Conseil national des relations du travail après que la chaîne de burrito a annoncé qu’elle fermerait définitivement un établissement qui cherchait à se syndiquer.

Fin juin, un restaurant d’Augusta, dans le Maine, Chipotle est devenu le premier point de vente de la chaîne à déposer une candidature à une élection syndicale, cherchant à s’organiser sous Chipotle United, qui n’est affilié à aucun syndicat plus important. La pétition est intervenue après que les employés ont quitté le restaurant plus tôt dans le mois pour protester contre les conditions de travail et le manque de personnel.

Chipotle a déclaré que l’établissement était fermé au public depuis le 17 juin. La porte-parole Laurie Schalow a nié que la fermeture permanente du restaurant était due à la pétition du syndicat. Au lieu de cela, elle a déclaré que l’entreprise n’était pas en mesure de fournir suffisamment de personnel pour l’emplacement.

“Notre direction opérationnelle a examiné cette situation comme elle le ferait pour tout autre restaurant confronté à ces problèmes de personnel uniques. Chipotle respecte le droit de nos employés de s’organiser en vertu de la loi nationale sur les relations de travail”, a déclaré Schalow dans un communiqué à CNBC.

Mais les travailleurs de Chipotle United qui cherchent à s’organiser estiment que cette décision est une mesure de représailles et ont organisé un rassemblement mardi soir pour protester contre la fermeture du magasin. L’organisatrice Brandi McNease a déclaré à CNBC que la fermeture ne ferait que dynamiser les efforts.

“Tout ce qu’ils font, c’est nous alimenter”, a déclaré McNease.

McNease a déclaré que Chipotle United, qui a déposé sa plainte mardi, est principalement préoccupé par la sécurité de l’équipage, la sécurité alimentaire et le manque de personnel.

Jeffrey Neil Young, l’avocat représentant Chipotle United, a déclaré à CNBC qu’il s’agissait de “101 antisyndicaux”.

“La fermeture visait non seulement les travailleurs du Maine, mais aussi les travailleurs de Chipotle à travers le pays qui envisagent de former un syndicat. Des campagnes de syndicalisation sont actuellement en cours dans le Michigan, à New York et ailleurs. La fermeture du magasin signale aux autres travailleurs de Chipotle que si ils s’organisent, ils pourraient être sans emploi”, a déclaré Young dans une déclaration écrite. Il a ajouté que le syndicat a demandé au NLRB de demander une injonction pour obliger Chipotle à rouvrir le magasin et à rembourser les travailleurs jusqu’à la réouverture du magasin.

Les employés d’un deuxième point de vente de Chipotle ont déposé une demande d’élection syndicale début juillet. Les travailleurs de ce restaurant, situé à Lansing, dans le Michigan, cherchent à se syndiquer sous la Fraternité internationale des Teamsters.