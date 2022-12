Le syndicat britannique des infirmières lance la plus grande grève de son histoire

Des professionnels de la santé ont quitté leur travail dans des établissements en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord pour protester contre des années de salaire inférieur à la moyenne

Plus de 100 000 infirmières en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord ont quitté le travail jeudi lors de la plus grande grève des 106 ans d’histoire de leur syndicat, le Royal College of Nursing. Selon Sky News, environ un quart des hôpitaux et des équipes communautaires en Angleterre, toutes les fiducies d’Irlande du Nord et tous les conseils de santé du Pays de Galles sauf un participent à l’action revendicative, qui devrait se poursuivre mardi.

Les infirmières britanniques ont atteint un «point de crise», ne leur laissant d’autre choix que de faire grève, a déclaré à Sky la présidente du comité de la RCN, Denise Kelly. En citant “ans de réductions de salaire en termes réels», un gel pluriannuel des salaires dans le secteur public et l’emballement du coût de la vie, les infirmières réclament une augmentation de salaire de 19 % – le taux d’inflation plus cinq points.

Le gouvernement a proposé une augmentation de salaire de seulement 4,5 % pour la plupart des infirmières, celles qui se situent au bas de l’échelle salariale recevant jusqu’à 9 %. Un porte-parole du Premier ministre Rishi Sunak a qualifié l’offre de “juste et raisonnable” jeudi, soulignant que les infirmières avaient obtenu une augmentation de 3% l’année dernière.

Au-delà des difficultés financières, de nombreuses infirmières affirment que la sécurité des patients est mise en danger. Une matrone communautaire de l’hôpital St. Thomas de Londres a déclaré à Sky que «les infirmières sont épuisées» au point de mettre en danger les patients, avec des établissements tellement en sous-effectif que «une infirmière fait le travail de trois.”

Une infirmière en développement de la pratique faisant du piquetage devant l’hôpital Addenbrooke à Cambridge a affirmé que depuis Covid-19, “la charge de travail a doublé” et “les patients sont beaucoup plus malades” – sans personnel supplémentaire pour refléter le changement. D’autres ont cité des dizaines de milliers de postes vacants sans personne pour les pourvoir.

Le groupe de défense des patients, l’Association des patients, a exprimé sa solidarité avec les infirmières. La PDG Rachel Power a supplié le gouvernement de «faire un tour de table avec la MRC et trouver une solution à ce” pendant Ça “temps effrayant.”

Malgré la pression croissante du public et même de l’intérieur du Parti conservateur, cependant, le 10 Downing Street a insisté sur le fait qu’il y a “Pas de projet” pour reconsidérer les packages de rémunération des infirmières. La secrétaire à la Santé, Maria Caulfield, a fait valoir que chaque augmentation de salaire supplémentaire de 1% coûterait au public 700 millions de livres sterling (853,25 millions de dollars), et essayer de faire correspondre l’inflation ne ferait qu’aggraver le problème.

Pendant ce temps, Sunak a averti plus tôt cette semaine qu’il était prêt à présenter “de nouvelles lois strictes sur la grève” pour éviter de nouvelles perturbations de l’économie britannique. Les travailleurs des transports en commun, le Royal Mail, le personnel des autoroutes et d’autres syndicats britanniques sont tous prêts à faire grève dans les semaines à venir.