Le syndicat appelle les 20 000 employés au sol de Lufthansa à faire grève dans les aéroports allemands, ajoutant au chaos des voyages

Le personnel au sol de Lufthansa prévoit une grève de 03h45 mercredi à 06h00 jeudi heure locale.

Le syndicat représentant les 20 000 employés au sol de Lufthansa réclame des salaires plus élevés.

La grève touchera des aéroports en Allemagne, dont Francfort et Berlin, ajoutant au chaos des voyages.

Un syndicat représentant 20 000 employés au sol de Lufthansa prévoit de déclencher une grève d’une journée qui frappera les aéroports allemands et ajoutera au chaos observé dans l’ensemble de l’industrie du voyage cet été.

Le débrayage commencera à 03h45 mercredi et se terminera à 06h00 jeudi heure locale, a déclaré le United Services Union, ou ver.di, dans un communiqué publié le Lundi. L’action industrielle affectera les principaux hubs en Allemagne, notamment Francfort, Berlin et Düsseldorf.

Comme les membres du syndicat comprennent le personnel de maintenance de Lufthansa et ceux qui conduisent des véhicules qui poussent les avions dans des positions appropriées, “il y aura d’importantes annulations de vols et des retards à venir”, a averti ver.di dans le communiqué.

Le mois dernier, Ver.di a exigé une augmentation de salaire de 9,5 %, soit au moins 350 euros (358 $) de plus chaque mois sur 12 mois pour les membres. “La situation dans les aéroports s’aggrave ; la surcharge des salariés due à une pénurie importante de personnel, une forte inflation et une baisse de salaire de trois ans mettraient les salariés sous une pression croissante”, a déclaré le syndicat.

Lufthansa, la deuxième compagnie aérienne européenne derrière la compagnie low-cost Ryanair, a proposé une augmentation de 150 € par mois pour le reste de 2022 et 100 € de plus à partir de début 2023. Les employés recevraient alors une autre augmentation de 2 % à partir de la mi-2023. , en fonction des performances de la compagnie aérienne.

Verdi a rejeté l’offre, affirmant qu’elle n’était pas suffisante pour compenser la montée en flèche de l’inflation en Allemagne, qui a atteint 8,2 % en juin. “Ils ont un besoin urgent de plus d’argent et ils ont besoin d’être soulagés – pour eux-mêmes et pour les passagers. L’offre de l’employeur n’est pas suffisante pour cela”, a déclaré la vice-présidente Christine Behle dans un communiqué. Lundi déclaration. Elle a également demandé la compréhension des passagers.

Lufthansa a déclaré que la grève prévue était “déraisonnable”.

“Après les énormes efforts déployés pour stabiliser nos opérations aériennes, cela représente une charge renouvelée, substantielle et inutile pour nos passagers et aussi pour nos employés au-delà du jour de grève”, a déclaré Michael Niggemann, directeur des ressources humaines de Lufthansa dans un déclaration En Lundi.

Le secteur de l’aviation fait face à un désordre saison de voyage d’été avec des retards de vol, des bagages perdus et le chaos dans toute l’industrie – et en particulier en Europe – alors que la demande est revenue aux niveaux d’avant la pandémie. Problèmes rencontrés par les compagnies aériennes comprennent les pénuries de personnel et le mauvais temps.

Lufthansa et le syndicat ver.di tiendront leur prochain cycle de négociations les 3 et 4 août.