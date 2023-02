Le syndicat appelle le personnel de 7 aéroports allemands à faire grève vendredi

Verdi a déclaré mercredi que le débrayage d’une journée du personnel de sécurité et au sol de l’aviation civile affecterait les aéroports de Francfort, Munich, Stuttgart, Hambourg, Dortmund, Hanovre et Brême.

BERLIN – Un syndicat allemand a appelé les travailleurs de sept des aéroports du pays, dont les deux plus grands, à se mettre en grève vendredi pour réclamer des augmentations de salaire anti-inflationnistes.

L’aéroport de Munich a déclaré plus tard dans l’après-midi qu’il suspendrait la plupart des vols de passagers en raison du débrayage – à l’exception des vols de secours, des vols pour les urgences médicales, techniques et autres, et des vols pour la Conférence de Munich sur la sécurité, qui commence vendredi.