Le syndicat agricole britannique met en garde contre la crise de l’approvisionnement alimentaire

Le principal syndicat agricole britannique a averti mardi que le pays était confronté à une crise de l’approvisionnement alimentaire alors que les producteurs sont aux prises avec des coûts qui montent en flèche.

L’Union nationale des agriculteurs (NFU) a déclaré que les énormes hausses de prix ont laissé les agriculteurs et les producteurs dans une “situation d’urgence”.

Les engrais, les aliments pour animaux, le carburant et l’énergie sont désormais tous plus chers en raison de la perturbation des chaînes d’approvisionnement causée par la pandémie et de la guerre en Ukraine.

“Le danger est que nous produisons de moins en moins de nourriture ici et que nous devenons de plus en plus dépendants des importations”, a déclaré la présidente de la NFU, Minette Batters, lors d’une conférence de presse à Londres.

Les œufs sont déjà devenus plus rares et plus chers en raison de coûts supplémentaires, associés à une épidémie locale de grippe aviaire.

Cela a incité de nombreux supermarchés britanniques à rationner temporairement l’achat d’œufs : les étagères vides sont devenues monnaie courante pour les acheteurs.

La NFU a déclaré que l’approvisionnement en tomates, concombres et poires serait probablement affecté ensuite, car ils proviennent de cultures à forte intensité énergétique.

Le syndicat a appelé à un partage des coûts et à plus d'”équité” dans la chaîne d’approvisionnement de la part des intermédiaires tels que les emballeurs et les distributeurs.

La NFU a déclaré qu’il y avait 7 000 entreprises agricoles de moins en Grande-Bretagne qu’en 2019, soit une baisse de près de 5 %.

Le coût des engrais azotés a augmenté de 240 %, tandis que le gaz de gros a subi une augmentation massive de 650 % au cours des trois dernières années.

Le coût de la vie est un problème majeur dans le monde, mais les agriculteurs britanniques souffrent également des conséquences de la sortie du pays de l’Union européenne.

Le Brexit a rendu plus difficile l’embauche de travailleurs européens, sur lesquels l’agriculture britannique s’est appuyée, en raison de règles d’immigration plus strictes.

La NFU souhaite que le gouvernement accorde davantage de visas aux travailleurs saisonniers pour s’assurer que les cultures ne pourrissent pas dans le sol en raison d’un manque de personnes pour les cueillir.

En réponse, le gouvernement britannique a déclaré que le pays avait “un degré élevé de sécurité alimentaire” provenant de diverses sources, décrivant la chaîne d’approvisionnement alimentaire comme “très résiliente”.