Le syndic d’une banque bolivienne en faillite tombe du 15ème étage : Suicide ou acte criminel ?

LA PAZ, Bolivie (AP) – Un procureur bolivien a ouvert une enquête lundi sur la mort mystérieuse du syndic d’une banque en faillite qui est tombé du 15e étage d’un immeuble et sa famille a contesté les allégations selon lesquelles il s’est suicidé.

Plusieurs des plus hauts dirigeants boliviens ont exigé une enquête impartiale sur la mort de Carlos Alberto Colodro, 63 ans, qui a été nommé administrateur de la Fassil Bank le mois dernier après que le gouvernement en a pris le contrôle au milieu de son insolvabilité et d’une ruée sur les dépôts.

Colodro, chargé de liquider la banque, a été retrouvé mort samedi, apparemment d’une chute d’un immeuble de la ville orientale de Santa Cruz.

Bien que les responsables aient déclaré que la mort ressemblait initialement à un suicide, beaucoup ont immédiatement soulevé des questions car le travail de Colodro en tant que liquidateur de la banque avait apparemment touché des intérêts puissants. Fassil était le quatrième du pays en termes de dépôts.

« Il y a des mentions d’une chute et de diverses blessures qui auraient pu entraîner la chute de la personne », a déclaré lundi Roger Mariaca, procureur de Santa Cruz, en annonçant que la chute faisait initialement l’objet d’une enquête comme « homicide-suicide ». L’accusation fait référence à un article du code pénal bolivien relatif au crime d’avoir poussé quelqu’un à se suicider.

L’avocat de la famille de Colodro, Jorge Valda, a déclaré qu’il y avait des éléments suspects, notamment « de multiples ecchymoses et blessures sur tout le corps » qui semblaient avoir eu lieu avant la chute et « le fait qu’il lui manquait un globe oculaire et un testicule ».

La famille a également soulevé des questions sur une supposée note de suicide que Colodro a écrite, affirmant que ce n’était pas son écriture. Les autorités ont déclaré que la supposée lettre était toujours en cours d’analyse.

Interrogé sur l’affaire, Erick Holguín, commandant du département de police de Santa Cruz, a déclaré que Valda n’avait pas participé aux enquêtes en cours, il « n’est donc pas la personne appropriée pour donner des opinions ».

Les responsables ont insisté sur le fait que toutes les possibilités faisaient actuellement l’objet d’une enquête, car la police a déclaré avoir recueilli le témoignage de plusieurs personnes.

« Nous ne pouvons rien exclure, toutes les hypothèses sont valables », a déclaré le ministre du gouvernement Eduardo del Castillo.

Après que le gouvernement a pris le contrôle de la banque, des allégations ont émergé concernant des prêts supposés d’un million de dollars à des personnes insolvables et des relations financières présumées avec de puissants groupes immobiliers à Santa Cruz.

Quatre anciens cadres de Fassil font l’objet d’une enquête et ont été placés en garde à vue.

« Vous savez qu’ils ont révélé des informations très sérieuses », a déclaré Jerges Mercado, chef de la chambre basse du Congrès bolivien. « Qui était intéressé à faire taire le syndic? »

Mercado était l’un des nombreux responsables d’orientations politiques différentes qui ont appelé à une enquête.

« Nous sommes profondément attristés par son décès et nous exigeons une enquête rapide pour clarifier les causes de cet incident », a écrit le président Luis Arce sur les réseaux sociaux.

L’ancien président Evo Morales, le prédécesseur d’Arce qui dirige le parti au pouvoir, le Mouvement vers le socialisme, a également appelé à une « enquête indépendante et transparente », affirmant que la « relation entre la mort de l’administrateur et les transactions présumées et le blanchiment d’argent doivent être clarifiées. ”

L’ancien président Carlos Mesa (2003-2005) a également déclaré que la mort de Colodro « génère beaucoup de doutes… qu’il faut dissiper ».

——-

Politi a rapporté de Buenos Aires, Argentine.

Carlos Valdez et Daniel Politi, The Associated Press