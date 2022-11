Le symposium sur les perles, les peaux et les fourrures revient au Yukon

Des femmes autochtones de partout au Yukon et d’ailleurs se sont réunies à Whitehorse pendant la fin de semaine pour partager leurs aiguilles, leurs connaissances et leurs compétences en matière de mode traditionnelle.

« Il s’agit de transfert de connaissances intergénérationnel », a déclaré Joella Hogan, membre du conseil d’administration de l’Association culturelle et touristique des Premières nations du Yukon.

“C’est vraiment le rassemblement de matriarches qui portent notre métier et construisent une économie différente.”

L’organisation à but non lucratif a accueilli la troisième édition du symposium Bead, Hide and Fur du 11 au 13 novembre au Centre culturel Kwanlin Dün après une interruption de deux ans en raison de la COVID-19.

Environ 160 femmes ont assisté à l’événement, à la recherche d’inspiration et de collaboration, a déclaré Hogan.

“C’est comme un cercle de couture géant, tout le monde est assis autour de la couture, du perlage, de la plume et continue son métier”, a-t-elle déclaré.

Joella Hogan, membre de la Première Nation des Na-cho Nyak Dun, se tient à l’intérieur du Centre culturel Kwanlin Dün, à Whitehorse. Elle dit que les objectifs de l’Association culturelle et touristique des Premières Nations du Yukon, qui a organisé l’événement de trois jours, étaient de répondre aux besoins des artistes autochtones, de développer des compétences et de les partager. (Virginie Ann/CBC News)

Plusieurs ateliers ont été offerts tout au long de la fin de semaine, dont les techniques de touffetage — un art en trois dimensions, réalisé avec des poils de caribou et d’orignal. D’autres sujets comprenaient la tarification de l’art autochtone et une conversation sur l’appropriation culturelle.

Hogan, membre de la Première Nation de Na-cho Nyak Dun à Mayo, à environ 400 kilomètres au nord de Whitehorse, a déclaré qu’elle voyait constamment des œuvres d’art autochtones s’approprier. Des conceptions inuites sur les vestes pour les défilés en Europe aux articles de la Journée du chandail orange, l’exploitation de la culture autochtone est “partout”, a-t-elle déclaré.

“Ce que cela enlève, c’est que le protocole culturel et la pratique des modèles sont transmis à travers les familles et les générations et qu’ils sont capables de les retracer”, a déclaré Hogan.

“Si les gens ne le font pas, cela perturbe les moyens de transmission des connaissances de la culture.”

L’événement, a-t-elle poursuivi, était un moyen d’offrir un espace permettant aux différentes générations de se rencontrer et d’échanger des traditions.

L’événement a présenté de beaux travaux de perlage. Les participants vendaient entre eux du matériel comme du perlage et des fournitures de couture. (Virginie Ann/CBC News)

L’un des conférenciers invités à l’événement était la créatrice de mode Natasha Peter.

La femme de 32 ans de Ross River, au nord-est de Whitehorse, crée des vêtements et des bijoux traditionnels depuis six ans et a récemment présenté son travail à la Semaine internationale de la mode autochtone à Paris.

Cette étape n’est intervenue que deux semaines après la présentation de ses créations à la Fashion Week de New York en septembre dernier.

“J’ai des compétences traditionnelles et les gens ont besoin de le voir”, a déclaré Peter, qui est Kaska-Dena. “Les anciens meurent. À mon âge, il est important pour moi d’apprendre le plus possible et de le transmettre à la jeune génération pour garder ma culture vivante.”

Peter était l’un des nombreux intervenants à l’événement. Dans un discours émouvant, elle a parlé de son parcours et de la façon dont la couture l’a aidée à sortir des points noirs de sa vie. La foule hochait silencieusement la tête, cousant alors qu’elle parlait des perdus et des défis.

Pour Hogan, voir des femmes s’autonomiser était l’objectif de l’événement.

“Nous avons tous besoin de plus de modèles dans nos vies, et de pouvoir voir les merveilleuses opportunités et carrières qui peuvent découler des pratiques culturelles et comment cela peut aider dans nos vies et se connecter à nos communautés”, a-t-elle déclaré.