Le président élu Joe Biden, le vice-président élu Kamala Harris et leurs conjoints au mémorial de Covid-19 tenu la veille de leur inauguration. | Jim Watson / AFP via Getty Images

À la veille de son investiture, Biden pleure pour les vies perdues à Covid-19: «Pour guérir, nous devons nous souvenir.»

La veille de son investiture en tant que 46e président des États-Unis, Joe Biden a cherché à entamer un deuil collectif et public des plus de 400000 vies américaines perdues dans la pandémie de Covid-19.

«Pour guérir, nous devons nous souvenir. C’est dur. Mais c’est comme ça que nous guérissons », a déclaré Biden, s’exprimant depuis la base du Lincoln Memorial lors du mémorial de Covid-19 dans le cadre de ses activités d’inauguration. «Il est important que nous le fassions en tant que nation. C’est pourquoi nous sommes ici aujourd’hui.

Des piliers de lumière bordaient la piscine réfléchissante. Lori Marie Key, une infirmière du Michigan qui travaille dans une unité Covid-19, a chanté «Amazing Grace» pour ouvrir les débats. La chanteuse de gospel Yolanda Adams a suivi Biden avec son interprétation de «Hallelujah» de Leonard Cohen, et toute la cérémonie s’est terminée en moins de 10 minutes.

Mais le symbolisme était toujours puissant. Le mémorial a eu lieu le même jour que le nombre de décès confirmés de Covid-19 aux États-Unis a dépassé 400000. Et cela est arrivé la veille de la nomination de Biden à la présidence, en remplacement de Donald Trump, qui a jusqu’à présent mené le pays à travers la pandémie de coronavirus et, de l’avis de la plupart des experts en santé publique, a malheureusement échoué dans sa réponse.

Trump a minimisé la menace de coronavirus tout au long de l’année écoulée. Il a promis au peuple américain il y a un an que ce serait rapidement sous contrôle. Il a dit que les entreprises pourraient rouvrir d’ici Pâques. Il a défié les directives de santé publique pour organiser des rassemblements de campagne en salle, pour la plupart sans masque, à partir de juillet. La polarisation politique de Covid-19, principalement motivée par la désinformation propagée par le président, a entravé la capacité des autorités de santé publique à convaincre le public de porter des masques, de se distancer socialement et de faire d’autres sacrifices comme meilleur moyen de repousser le virus. .

Biden, dès le début de sa campagne présidentielle, a cherché, selon ses mots, à récupérer l’âme de l’Amérique de sa contamination par Trump. Il a d’abord lié cette corruption aux manifestations nationalistes blanches à Charlottesville, en Virginie, en 2017, où Trump semblait incapable de condamner les manifestations racistes vues là-bas.

Mais la pandémie a rendu les enjeux de cette bataille beaucoup plus viscéraux.

La réponse de Trump au coronavirus a été définie par la xénophobie, un battage médiatique sans fondement et un manque marqué d’empathie. Biden a promis de changer les politiques gouvernementales qui, selon lui, ont laissé tomber le peuple américain pendant cette crise. Mais avec le pays qui enregistre en moyenne plus de 200 000 nouveaux cas et 3 000 nouveaux décès par jour, il faudra du temps pour inverser le cours de la pandémie.

Plus que tout, les conseillers de Biden m’ont dit avant les élections, il devait restaurer le sens du leadership et combler le vide que Biden pensait avoir laissé à Trump.

Ces piliers de lumière entourant Biden étaient un rappel: le coût de l’échec de l’année dernière a été des centaines de milliers de vies écourtées. Des milliers de personnes supplémentaires mourront dans les jours à venir.

Peut-être qu’avec un nouveau leadership, on peut espérer que le pire est enfin derrière nous. Mais cela ne change pas ce qui est déjà arrivé. C’était le message que Biden cherchait à envoyer, quelques heures avant de prêter serment.