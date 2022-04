Le symbolisme et l’impact pratique du naufrage du navire amiral russe de la mer Noire « Moscou » sont immenses

Il existe deux récits concurrents sur ce qui est arrivé au « navire amiral russe de la flotte de la mer Noire », le Moskva (« Moscou »). Il y a le compte ukrainien et il y a le compte russe. Cependant, les deux histoires s’accordent sur le fait que le Moskva se trouve maintenant au fond de la mer Noire, coulé alors qu’il était remorqué vers un port naval russe dans une tentative désespérée de réparer le navire hautement symbolique. Un rapport après action pour obtenir une évaluation précise nécessiterait un sous-marin que personne ne veut envoyer en ce moment.

Les Russes disent qu’un incendie s’est déclaré à bord du navire et a déclenché certaines des munitions. Les experts américains disent que c’est possible. Les Russes ont dit beaucoup de choses sur la guerre en Ukraine, la plupart sous forme de mensonges et de propagande. On peut être pardonné de douter de l’histoire russe.

On peut aussi être pardonné de croire (et de vouloir croire) la version ukrainienne des événements :

Selon des responsables ukrainiens, son armée a ciblé « Moskva » avec des drones Bayraktar de fabrication turque pour détruire le système radar du navire, et l’a suivi avec une frappe de missile.

Le navire aurait été touché par deux missiles de croisière « Neptune ». Les missiles, qui ont été développés par des Ukrainiens et sont entrés en service en août 2020, ont une portée d’environ 300 kilomètres (186 miles) et peuvent transporter des ogives jusqu’à 150 kilogrammes (plus de 330 livres).

Cela semble correct. Surtout quand, si l’on se concentre vraiment dessus, les deux histoires peuvent être tout à fait exactes. Les Russes ont peut-être oublié ce qui a déclenché l’incendie.

Étant donné qu’il y avait une couverture nuageuse sur la région, les satellites américains n’ont pas pu déterminer exactement ce qui s’est passé (ou les États-Unis ne veulent pas que le monde sache qu’il pouvez dire ce qui s’est passé malgré la couverture nuageuse). Il semble que les Russes doutent de l’explication de leur propre gouvernement parce que le coup a livré des nouvelles douloureuses aux Russes, qui ont tenu le navire comme hautement symbolique de ce qui était présumé être la puissante marine russe.

L’incomparable Brianna Keiler de CNN a interviewé Andrey Illarionov, l’ancien conseiller économique en chef de Vladimir Poutine, pour l’interroger sur l’impact de la perte du navire. L’impact est significatif : (VIDEO CI-DESSOUS)

Je pense que du point de vue purement militaire, c’est, même du point de vue purement militaire, c’est très important, car c’est un navire amiral de la flotte de la mer Noire.

Il est incomparablement plus important du point de vue de la signification symbolique car c’est le navire numéro un de la flotte de la mer Noire, c’est le plus grand, c’est un navire qui a été utilisé par Poutine personnellement tout le temps lorsqu’il a visité Sébastopol et la flotte de la mer Noire et a participé à tous ces défilés de la marine. C’est le même navire qui a coulé plusieurs bateaux géorgiens pendant la guerre russo-géorgienne en 2008. C’est le même navire qui a attaqué Snake Island au début de cette guerre particulière. Et la réaction des soldats ukrainiens à cette attaque est devenue virale sur les réseaux sociaux et dans le monde entier. »

Poutine a utilisé le navire dans la région. Il a coulé. Les Ukrainiens l’ont peut-être coulé, alors c’est important. La symbolique est trop parfaite.

« Il est également intéressant de noter que ce navire en particulier a été construit à Mykolaïv, en Ukraine, dans la plus grande usine de construction navale de l’ex-Union soviétique.

« Il est intéressant qu’il ait été touché par un missile de la même zone, de Mykolaïv. C’est beaucoup de symbolisme dans ce cas. Et certainement elle porte le nom de Moskva, la capitale de la Russie, donc c’est un coup très, très douloureux pour le moralet le statut de la marine russe et de l’armée russe.

Espérons simplement que le symbolisme continue de croître dans un proche avenir. Les Ukrainiens (ou les malheureux Russes) ont déjà coulé le puissant Moskva. Maintenant, si les Ukrainiens peuvent simplement couler le règne de Poutine en tant que président de la Russie, la Russie pourrait apparaître comme un pays dont les meilleurs jours sont dans le futur, contrairement au navire.

La Russie ferait bien de trouver un transporteur comme le président Zelensky pour apporter la paix, la liberté et la démocratie en Russie.