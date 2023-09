Le sycomore de renommée mondiale situé au mur d’Hadrien, présenté dans le film à succès hollywoodien, est HABILLÉ par un vandale mystérieux.

L’arbre de renommée mondiale du mur d’Hadrien, qui figurait dans un blockbuster hollywoodien, a été COUPÉ par un mystérieux vandale.

Le sycomore de 70 pieds de haut, qui se trouvait dans un creux spectaculaire à Sycamore Gap, près de Crag Lough dans le Northumberland, a été retrouvé abattu tôt ce matin.

L’arbre de Sycamore Gap à côté du mur d’Hadrien a été abattu Crédit : NCJMedia

Le sycomore de 70 pieds de haut est l’un des plus photographiés au Royaume-Uni. Crédit : NCJMedia

Il est apparu dans le film Robin des Bois, Prince des Voleurs de 1991.

On pense que l’arbre a été abattu délibérément.

L’autorité demande au public de ne pas visiter le site « pendant que nous travaillons avec nos partenaires pour identifier ce qui s’est passé et sécuriser le site ».

L’arbre est notamment apparu dans le film Robin des Bois, Prince des Voleurs de 1991 avec Kevin Costner et Morgan Freeman.

Les habitants vivant à proximité ont exprimé leur « indignation » face à l’abattage de l’arbre, qui est l’un des monuments les plus reconnaissables du Royaume-Uni.

L’agricultrice Katie Smith, 25 ans, a déclaré avoir repéré l’arbre sur le côté alors qu’elle le dépassait en se rendant au travail jeudi matin.

Elle a déclaré: « Je passe devant l’arbre deux fois par jour et je le regarde toujours, mais aujourd’hui, je viens de voir qu’il avait disparu.

« Les photos prises donnent l’impression que quelqu’un l’a délibérément scié.

« C’est une tragédie absolue. Personne ne peut croire qu’il a été détruit.

« Il y a eu une tempête la nuit dernière, mais elle a résisté à pire. Il est impossible que ce ne soit pas du vandalisme. Les gens ici sont choqués. »

Andrew Benton, 45 ans, a ajouté : « Je suis indigné que quelqu’un ait fait ça à un si bel arbre. Où diable le monde va-t-il ? »

L’arbre, qui a inspiré sa propre bière dans le Twice Brewed Inn voisin, est l’un des plus photographiés au Royaume-Uni.

Un porte-parole de l’Autorité du parc national de Northumberland a déclaré : « Nous pouvons confirmer que, malheureusement, le célèbre arbre de Sycamore Gap est tombé pendant la nuit.

« Nous avons des raisons de croire qu’il a été délibérément abattu.

« Il n’est pas clair actuellement si l’arbre est une victime de la tempête Agnes ou s’il s’agit d’un acte délibéré – bien que les photos indiquent une coupe nette et droite.

« L’endroit était autrefois un sujet photographique populaire et il était décrit comme l’un des arbres les plus photographiés du pays.

« Nous travaillons avec les agences et partenaires concernés intéressés par ce monument emblématique du Nord-Est et publierons plus de détails une fois qu’ils seront connus.

« Sycamore Gap a été élu arbre anglais de l’année en 2016 lors des prix du Woodland Trust et est très apprécié des gens du monde entier.

« L’Autorité du parc national de Northumberland aimerait demander au public de ne pas visiter le site pour le moment pendant que nous travaillons avec nos partenaires pour identifier ce qui s’est passé et sécuriser le site. »

La police de Northumbria enquête sur l’incident.

Écrivant sur X, anciennement Twitter, la force a déclaré : « Nous avons lancé une enquête approfondie suite aux dommages causés au Sycamore Gap Tree à #Northumberland.

« Les agents mènent une série d’enquêtes pour déterminer si des infractions pénales ont été commises. »

On pense que l’arbre a été abattu délibérément Crédit : NCJMedia

Les habitants vivant à proximité ont exprimé leur « indignation » face à l’abattage Crédit : NCJMedia