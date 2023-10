Le Sycamore Gap d’Angleterre pourrait repousser après avoir été coupé, selon les experts

Commentez cette histoire Commentaire

Kieran Chapman, ayant pris son pays pour acquis, s’est récemment consacré à l’exploration et à l’appréciation du nord de l’Angleterre. Son plan pour ce week-end : visiter le Sycamore Gap vieux de plusieurs décennies, un spécimen imposant rendu célèbre par son apparition dans le film « Robin des Bois : Prince des Voleurs » de 1991 et honoré comme l’arbre de l’année en Angleterre en 2016.

Il n’en aura jamais l’occasion. Une semaine et demie avant sa visite prévue, un vandale a abattu l’arbre qui se trouvait au pied d’un creux dans le mur d’Hadrien, une paroi rocheuse de 73 milles qui marquait autrefois la frontière la plus septentrionale de la Bretagne de l’Empire romain.

Mais tout n’est pas perdu. Même si une souche apparaît désormais à l’endroit où l’imposant sycomore dominait autrefois les landes anglaises vallonnées, les experts arboricoles affirment que l’arbre est bien vivant et qu’il repoussera probablement. Ce processus prendra cependant des décennies, voire des siècles, et le résultat final pourrait être très différent de l’arbre qui a charmé les poètes, ensorcelé les amoureux et inspiré les photographes.

Il a fallu plus d’un siècle pour que ce sycomore devienne l’un des arbres les plus photographiés d’Angleterre, puis quelques minutes seulement pour qu’il soit abattu mercredi soir ou jeudi matin. Depuis, deux personnes ont été arrêtées, accusées d’avoir commis ce que la police de Northumbria a décrit comme « un acte délibéré de vandalisme ». Les autorités n’ont pas proposé de motif pour un crime présumé qui a dérouté et dévasté les habitants du Royaume-Uni et d’ailleurs, alors qu’elles ont simultanément célébré le rôle de l’arbre dans leur vie et pleuré sa destruction soudaine.

« Des gens y ont dispersé leurs cendres. Les gens ont proposé là-bas. J’y ai pique-niqué avec ma femme et mes enfants », a déclaré le maire de North of Tyne, Jamie Driscoll, dans une publication sur les réseaux sociaux qui a été vue 2,2 millions de fois. « Cela fait partie de notre âme collective. »

Chapman, un mécanicien de fourgonnettes de 27 ans originaire de Newcastle, a ressenti cette perte vendredi matin. Alors qu’il parcourait son fil Facebook au lit, il a appris que l’arbre qu’il prévoyait de visiter environ une semaine plus tard avait été abattu. Il a d’abord pensé que quelqu’un essayait d’être drôle, mais il a vite compris que ce n’était pas une blague, une nouvelle qui l’a durement frappé.

« C’était juste une pure dévastation », a-t-il déclaré.

Chapman a décidé de faire quelque chose. Il a conduit sa camionnette de travail jusqu’au Little Ollie’s Garden Center à Newburn, où il a acheté un jeune arbre de sycomore, puis il a conduit encore une demi-heure pour se rapprocher le plus possible du site de Sycamore Gap.

De là, il a fait la randonnée d’une demi-heure jusqu’à l’arbre. Il a ensuite utilisé une pelle pour creuser un trou de la taille d’une feuille de papier d’imprimante standard à environ 50 pieds de l’arbre d’origine, a planté le jeune arbre, a attaché l’arbre à six piquets et a enroulé un treillis métallique autour de lui pour le protéger des animaux. Puis il est rentré chez lui.

« Ces choses se produisent souvent et toute la communauté est fermée, ce qui fait vraiment reculer tout le monde », a déclaré Chapman. « … Je crois fermement que si vous pouvez aider la communauté et lui apporter espoir et amour, alors allez-y. »

Samedi vers midi, il a vu que le National Trust, l’association caritative de conservation qui s’occupe depuis les années 1940 des terres sur lesquelles pousse le Sycamore Gap, lui avait envoyé un message sur Instagram, lui demandant ses coordonnées. Après l’avoir fourni, quelqu’un de la fiducie l’a contacté pour lui annoncer de mauvaises nouvelles : l’arbre avait été planté sur le site d’un « monument ancien classé au patrimoine mondial de l’UNESCO », où la modification ou l’ajout au monument « peut endommager l’archéologie et est illégal sans consentement préalable du gouvernement.

Le National Trust a retiré le jeune arbre et a annoncé son intention de travailler avec Chapman pour trouver un autre endroit où le planter.

Chapman a déclaré que le retrait du jeune arbre l’avait encore une fois dévasté.

Quant à ce qui reste de l’arbre Sycamore Gap, le National Trust a déclaré qu’il était trop tôt pour prendre une décision sur le sort de la souche. Mais la fiducie le protégera probablement pour voir s’il repousse « afin qu’au moins l’héritage de l’arbre d’origine perdure », a écrit la porte-parole de la fiducie, Jeannette Heard, dans un e-mail.

Tom Smiley, président élu de la Société internationale d’arboriculture basée à Atlanta, a déclaré que les sycomores, contrairement aux autres arbres, ont des bourgeons adventifs qui dorment normalement dans la couche juste sous leur écorce. Mais ils deviennent actifs après une blessure comme celle qui a frappé le Sycamore Gap, devenant des tiges. Si rien n’est fait, ces tiges peuvent se transformer en quelque chose qui ressemble à un buisson. Mais s’il est bien taillé, il peut devenir un arbre à tige unique comme celui qui se dressait au-dessus du mur d’Hadrien pendant plus d’un siècle.

Même si cela se produit, il faudra au moins un demi-siècle pour que la nouvelle croissance se rapproche de celle de son prédécesseur, a-t-il déclaré.

Bien qu’il ait subi une blessure dévastatrice, le Sycamore Gap a plusieurs atouts, a ajouté Smiley. La coupe semble avoir été suffisamment haute pour que la souche ait encore suffisamment de bourgeons adventifs pour repousser. De plus, la blessure s’est produite après que l’arbre ait passé tout l’été à convertir les rayons du soleil en sucre et en amidon qu’il a depuis stockés dans son système racinaire. Au printemps, il utilisera cette énergie stockée pour alimenter sa repousse.

Et, a ajouté Smiley, il s’agit d’un sycomore, un arbre que l’on trouve dans le nord-ouest et le centre de l’Europe, en Asie occidentale et dans le nord-est des États-Unis, car il peut surmonter « des conditions assez difficiles ».