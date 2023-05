Le Swift Edge 16 mis à niveau d’Acer est un ordinateur portable à l’épreuve du temps

Contrairement aux smartphones, presque personne ne met à jour son ordinateur portable tous les ans ou tous les deux ans. Ces appareils doivent encore être capables dans le futur, ce qu’Acer a reconnu.

Au Computex 2023 dans son Taiwan natal, la société a lancé une version mise à jour de son Swift Edge 16. Ce n’est pas un énorme changement par rapport à l’année dernière, mais il y a quelques mises à niveau importantes.

La première chose que vous remarquerez probablement, ce sont les nouveaux processeurs. La dernière série Ryzen 7040 d’AMD fournit la puissance ici, avec un choix entre le Ryzen 5 7640U et le Ryzen 7 7840U. Ce ne sont pas tout à fait les puces les plus performantes fabriquées par AMD, mais elles ne sont pas loin.

Bien que vous deviez vous contenter de graphiques Radeon intégrés de la même société (plutôt qu’un GPU dédié), l’appareil peut être configuré avec jusqu’à 32 Go de RAM DDR5 rapide. La performance est susceptible d’être un point fort.

Il n’y a pas de connectivité cellulaire, mais vous bénéficiez de la prise en charge de Bluetooth 5.1 et Wi-Fi 7. Ce dernier est une toute nouvelle norme qui ne fait que commencer à se déployer, donc le Swift Edge 16 sera à jour pendant de nombreuses années.

L’affichage est resté le même, mais des mises à niveau n’étaient en aucun cas nécessaires. Il s’agit d’un panneau OLED de 16 pouces, 3,2K (3200 × 2000), ce qui lui donne un rapport d’aspect de 16:10. Acer affirme que l’écran offre une couverture complète de la gamme DCI-P3, tandis que vous bénéficiez également d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Acer

Cependant, la webcam est sans doute la caractéristique la plus impressionnante de toutes. Le capteur 1440p du Swift Edge 16 est l’un des capteurs de la plus haute qualité que vous trouverez sur n’importe quel ordinateur portable. Avec deux micros et deux haut-parleurs stéréo orientés vers l’avant, les appels vidéo sont clairement une priorité.

La durée de vie de la batterie n’est pas si encourageante. L’appareil est équipé d’une cellule de 54 Wh, qui, selon Acer, vous procurera 8,5 à 9 heures sur la base de références internes. Une journée de travail complète sur une seule charge peut être tactile, bien qu’un chargeur rapide USB-C de 65 W soit inclus dans la boîte.

Il est rejoint par deux ports USB-A, HDMI 2.1 et une prise audio 3,5 mm. Le slot microSD vous permet d’ajouter jusqu’à 512 Go au stockage interne, avec des options SSD de 512 Go et 1 To disponibles.

Avec seulement 1,24 kg, ce sera également l’un des ordinateurs portables Windows 11 16 pouces les plus légers que vous puissiez acheter lors de sa mise en vente.

Ce sera juillet en Amérique du Nord et en Europe, avec un prix de départ de 1 299,99 $/1 199 €. Les prix et la disponibilité au Royaume-Uni n’ont pas encore été révélés.

Articles Liés