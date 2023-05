Le Swedish Day Festival revient au Parc des Bons Templiers à Genève – Shaw Local

Le festival annuel de la fête suédoise, le plus ancien festival Midsummer du Midwest, revient au Good Templar Park le dimanche 18 juin.

L’événement se déroule de 9 h à 17 h au parc, situé au 528 Eastside Drive.

Selon un communiqué de presse, l’événement familial mettra en vedette des arts et de l’artisanat, des vendeurs, de la nourriture scandinave, une célébration et une danse du mât de mai, un campement viking et une démonstration de guerriers, des jeux pour enfants, de la musique live, un poney islandais, un chœur d’enfants suédois et plus encore.

Certains des plats ethniques qui seront disponibles lors de l’événement comprennent des crêpes suédoises, un dîner de boulettes de viande, un dîner de hareng, des sloppy joes, un gâteau au café à la cardamome, des tartes et plus encore.

L’entrée est de 7 $ et les enfants de 12 ans et moins sont gratuits. Les personnes vêtues de costumes folkloriques traditionnels scandinaves sont également libres.

Des promenades dans des chalets et des visites de navires vikings seront disponibles tout au long de la journée moyennant des frais supplémentaires.

Pour plus d’informations: https://www.goodtemplarpark.org/events/2023/6/18/113-swedish-day.

Remarque : Cet événement n’est pas affilié au Festival des Journées suédoises de la Chambre de commerce de Genève.