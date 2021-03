Le sweat à capuche de Jason Sudeikis, le pyjama de Jodie Foster et d’autres looks prêts pour le lit aux Golden Globes

Les Golden Globes avaient l’air très différents cette année – tout comme certaines célébrités.

La cérémonie de remise des prix de dimanche, qui est devenue virtuelle en réponse à la pandémie de COVID-19, a vu de nombreuses stars sortir de la sécurité de leurs maisons, malgré l’absence d’un tapis rouge approprié.

D’autres célébrités, cependant, ont décidé de porter des vêtements décontractés, adoptant des normes de mode pandémiques auxquelles de nombreuses personnes travaillant à domicile pourraient probablement s’identifier.

Et, bien sûr, Twitter a fait beaucoup de commentaires à ce sujet.

Du pantalon de survêtement de John Boyega à la flanelle du père de Jeff Daniels et au pyjama de Jodie Foster, voici les meilleurs looks décontractés des Golden Globes pandémiques de cette année.

Golden Globes 2021: Rosamund Pike, Chadwick Boseman et ‘Minari’ remportent les honneurs du cinéma

Jason Sudeikis porte un sweat à capuche tie-dye

Jason Sudeikis, qui a remporté le prix du meilleur acteur dans une comédie télévisée ou une comédie musicale, a remporté un trophée alors qu’il portait un sweat à capuche tie-dye.

La comédienne Anna Roisman a d’abord donné des accessoires à Sudeikis pour un Golden Globes.

« Félicitations à Jason Sudeikis non seulement pour sa victoire, mais aussi pour son entrée dans l’histoire ce soir en tant que première personne à accepter un prix dans un sweat à capuche tie dye », elle tweeté.

Le sweat à capuche a même reçu une boutade de la co-animatrice Tina Fey plus tard dans l’émission.

« Si quelqu’un veut savoir où se procurer le sweat à capuche de Jason Sudeikis, rendez-vous sur NBC.com/globesfashion », a-t-elle déclaré.

Dans les coulisses de la salle de presse virtuelle, Sudeikis a déclaré qu’il portait le sweat à capuche pour soutenir FORWARD_Space, la compagnie de danse de sa sœur Kristin.

«Je pense que vous devez vous tourner vers Audrey Hepburn pour« Funny Face ». Elle portait également un sweat à capuche. Non, ce n’est pas vrai », a-t-il dit.« Je crois que lorsque les gens qui vous tiennent à cœur font des choses cool et intéressantes, vous devez les soutenir. Ce n’est pas différent de cela. J’ai une multitude de sweats à capuche que j’aurais pu porter pour une multitude de choses, mais celui-ci me semblait le plus approprié. «

Gagnants des Golden Globes: Voir la liste complète alors que Chadwick Boseman, « The Crown » remporte la victoire

Sans tabou:Regardez Tina Fey et Amy Poehler affronter la controverse des Globes dans le monologue d’ouverture

Jeff Daniels sert les vibrations de « Papa juste en train de zoomer »

Daniels n’a pas remporté le prix du meilleur acteur dans une série limitée ou un téléfilm, qui est allé à Mark Ruffalo – mais il a attiré l’attention de Twitter pour sa tenue décontractée.

Contrairement aux smokings qui ont caractérisé la nuit, Daniels avait l’air calme, cool et rassemblé dans une chemise boutonnée en flanelle, tout en apparaissant pratiquement aux côtés de ses collègues nominés.

« Je respecte le fait que Jeff Daniels vient littéralement de se lever du dîner et a déclenché le zoom et qu’il va retourner manger maintenant », a écrit Jenny Han, auteur de la série de livres « To All the Boys ».

Professeur de l’Université de Georgetown Don Moynihan a donné à Daniels des accessoires pour «montrer le niveau d’indifférence approprié pour une remise de prix en ligne».

« Jeff Daniels diffusant en direct de ‘la salle informatique' » a écrit @mattbooshell.

Un utilisateur de Twitter a imaginé à quoi pourrait ressembler la soirée des Golden Globes chez les Daniels.

« Je parie que Jeff Daniels n’a même pas dit à sa femme qu’il était nominé », a écrit @TheOnlyCritic. » ‘Où vas tu?’ ‘Gotta Zoom réunion pour le travail très vite de retour dans dix’ «

« Vous devez apprécier Jeff Daniels et son ambiance » Papa qui fait juste un zoom dans la chambre d’amis « », a écrit le météorologue. Tyler Roney.

John Boyega remporte un prix en pantalon de survêtement

À partir de la taille, Boyega était prêt pour la remise des prix. Sa moitié inférieure, cependant, était une autre histoire.

Lors de son discours de remerciement pour le meilleur acteur de télévision dans un second rôle, Boyega a révélé qu’il portait un pantalon de survêtement, malgré un smoking blanc sur sa moitié supérieure.

Un utilisateur de Twitter a souligné à quel point la stratégie de Boyega consistant à faire des affaires sur le dessus, sur le confort en bas est quelque chose que beaucoup de gens ont adopté en quarantaine.

« John Boyega, avec son pantalon de survêtement en bas et sa veste de costume en haut, c’est nous qui travaillons tous à domicile pendant la pandémie, » @itsme_shawna a écrit.

Les meilleurs et les pires moments des Golden Globes:Des blagues de Tina et Amy à la victoire émotionnelle de Chadwick Boseman

Jodie Foster accepte un prix en pyjama

Foster, qui a remporté le prix de la meilleure actrice de soutien dans un film, a accepté son prix tout en cherchant également à se coucher. Elle et sa femme Alexandra Hedison portaient un pyjama sur le canapé avec leur chien.

« Je suis un peu sans voix », a admis Foster après sa victoire. « Je ne m’attendais simplement plus jamais à être ici. »

« Jodie Foster et sa femme semblent porter des pyjamas et ce serait un coup de force à couper le souffle même sans le chien dans le cadre », a écrit l’écrivain Andi Zeisler.

Contributeur: Bryan Alexander