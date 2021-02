Joe Biden remporte les élections américaines de 2020: les célébrités réagissent

Joe Biden est habillé et prêt pour la journée des présidents.

Avec sa présidence officiellement en plein essor, le 46e commandant en chef a obtenu de l’aide de sa famille quand ils lui ont offert un «butin» en l’honneur du week-end de vacances. Alors que la journée des présidents était à l’origine un jour férié George Washingtonanniversaire, il a depuis été considéré comme une célébration générale des dirigeants du pays au fil des ans. Considérant que Biden est le membre le plus récent de ce groupe unique, ses proches se sont assurés qu’il était habillé en conséquence avec une casquette de Camp David et une veste en cuir arborant une étiquette portant le nom «Joe Biden Commander in Chief» et un président des États-Unis d’Air Force One Patch des États.

« Nous lui avons acheté du butin puisque c’est le week-end de la fête des présidents et qu’il est » littéralement « président », sa petite-fille Naomi Biden, 27 ans, a tweeté le dimanche 14 février. En guise de touche supplémentaire, le chapeau incluait son autre titre tout aussi important au dos: « Pop ». Comme Naomi a plaisanté dans un tweet, « Juste pour s’assurer que le titre du poste ne lui vient pas à la tête … »