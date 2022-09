Le SUV Polestar 3 fera ses débuts le 12 octobre avec 510 ch

Nous avons déjà vu un tas de teasers pour le prochain VUS Polestar 3, et maintenant nous savons quand il fera ses débuts. La Polestar 3 sera dévoilée le 12 octobre lors d’un événement à Copenhague, au Danemark, et la révélation sera diffusée en direct en ligne à partir de 10 h 00 PT/13 h 00 HE.

Cette annonce des débuts s’accompagne d’un nouveau teaser, qui montre l’arrière de la 3 sans aucun camouflage. Polestar a déjà montré les fesses des 3, mais cette image teaser nous donne un meilleur aperçu de la forme du SUV. Le 3 a une position large, une ligne de toit racée et des feux arrière à LED minces, ainsi qu’un becquet de toit traversant et quelques touches aérodynamiques intéressantes dans le pare-chocs arrière.

L’Etoile polaire



La Polestar 3 roulera sur la même plate-forme SPA2 que le prochain Volvo EX90, et il partagera le même logiciel Nvidia et les mêmes capteurs lidar Luminar que le produit phare de Volvo. Au lancement, chaque version de la Polestar 3 sera équipée d’un groupe motopropulseur électrique à double moteur doté d’une transmission intégrale à polarisation arrière, d’un système de vecteur de couple à double embrayage pour le moteur arrière et d’une suspension pneumatique adaptative standard. Le pack Performance de la Polestar 3 lui donnera 510 chevaux et 671 livres-pied de couple, ainsi qu’une suspension spécialement réglée avec des détails dorés.

Nous en saurons plus sur la Polestar 3 lors de ses débuts le mois prochain. Il sera construit en Caroline du Sud, ce qui en fait le premier modèle Polestar à être produit aux États-Unis. Attendez-vous à un prix de départ d’environ 70 000 $ lorsque ce SUV Porsche Cayenne sera mis en vente en 2023.