Le SUV Jeep Wrangler à 115 000 $ est le plus cher de tous les temps

CHICAGO – Jeep a dévoilé jeudi son VUS Wrangler le plus cher de tous les temps, dépassant les 115 000 $.

Le véhicule en édition limitée est le 2023 Wrangler Rubicon 392 20e anniversaire avec la personnalisation de pièces tout-terrain robustes par l’aménageur American Expedition Vehicles.

Seuls 150 des SUV AEV seront produits dans le cadre d’une collection plus large du 20e anniversaire du populaire modèle Rubicon de Wrangler. Les constructeurs automobiles tels que Stellantide la société mère de Jeep, a récemment testé son pouvoir de tarification sur des modèles haut de gamme et en édition spéciale.

“Nous testons à coup sûr un niveau différent, mais le marché secondaire le fait maintenant”, a déclaré à CNBC Jim Morrison, vice-président senior et responsable de la marque Jeep pour l’Amérique du Nord, lors d’une interview au Salon de l’auto de Chicago. “La capacité est le roi pour Wrangler, et nous voyons cela se produire beaucoup plus et nous sommes heureux d’en faire partie.”