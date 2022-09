L’enfer n’a pas gelé, mais Ferrari a fait un SUV. Faisant ses débuts mardi, la Purosangue est la première quatre portes de la marque italienne, et avec un design radieux et une grande puissance, elle semble être rien de moins qu’une véritable Ferrari.

Les portes suicides de la Purosangue s’ouvrent pour révéler une configuration à quatre places, et c’est la seule façon de procéder. Il n’y a pas d’option de banquette ici, et au-delà de cela, alors que le Purosangue semble très spacieux pour les passagers, ses 16,7 pieds cubes d’espace de chargement signifient que vous devrez emporter de la lumière pour ces week-ends. Ces portes arrière s’ouvrent à un angle d’au moins 79 degrés, ce qui facilite l’entrée et la sortie des sièges arrière.

Le style est, bien sûr, subjectif, mais le Purosangue a l’air plutôt cool à mes yeux. Il a moins la forme traditionnelle d’un SUV à deux caisses et ressemble à une voiture de sport gonflée, bombée aux bons endroits, et s’inspire du style fantastique Rome et nouveau 296 GTB.

Ferrari



Ferrari est un maître de l’équilibre des voitures de sport à moteur central, et il a travaillé dur pour garder cela sous contrôle avec le SUV Purosangue. Ferrari a soutenu le moteur du SUV aussi loin que possible contre le pare-feu, ce qui a donné une répartition du poids presque idéale de 49:51 entre l’avant et l’arrière. La Purosangue a à peu près la même taille qu’un Lamborghini Urus et il fait pencher la balance à 4 483 livres.

Fait intéressant, le moteur sous le capot n’a aucune sorte d’électrification. La Purosangue utilise un V12 de 6,5 litres à aspiration naturelle développant 715 chevaux et 528 livres-pied de couple, couplé à une boîte de vitesses à double embrayage à huit rapports. Ferrari estime un temps de 0 à 62 mph de 3,3 secondes et la vitesse maximale du SUV atteint 192 mph. Étant un VUS, la Purosangue a naturellement une traction intégrale.

Il y a cependant une certaine électrification intégrée dans la Purosangue. Ferrari a travaillé avec la société canadienne Multimatic pour développer une technologie de suspension de 48 volts, permettant des amortisseurs actifs et un contrôle anti-roulis. SUV ou pas, la Purosangue se doit de se conduire comme une Ferrari.

Son prix est également celui d’une Ferrari, comme on peut s’y attendre, avec un prix de base estimé à environ 400 000 $. Recherchez la Purosangue 2023 pour prendre la route l’année prochaine.