Le suspense 3-3 du Cameroun avec la Serbie apporte de l’espoir

Le Cameroun gagnait. Ensuite, c’était perdant. Ensuite, il gagnait à nouveau. La fusillade 3-3 a été une montagne russe d’émotions, c’est le moins qu’on puisse dire. Il y a eu 28 tirs au total, quatre cartons jaunes et certains des plus grands drames de la Coupe du monde.

Cela a commencé avec la frappe de Jean-Charles Castellano à la 29e minute pour donner une avance rapide au Cameroun. Le milieu de terrain de l’Olympiacos Pierre Kunde a envoyé un gros corner vers une énorme horde de joueurs. D’une manière ou d’une autre, le ballon a fait son chemin vers un Castellano non marqué, qui a marqué le premier but du match.

La Lions indomptables‘ le plomb n’a pas duré longtemps. Le Serbe Strahinja Pavlović a perdu Andre-Frank Zambo Anguissa sur un coup franc de Dušan Tadić et a frappé de la tête le gardien Devis Epassy. La Serbie a doublé son nombre de buts avec la passe calculée d’Andrija Živković à Sergej Milinković-Savić, qui a envoyé un tir faible devant Epassy juste avant la fin de la mi-temps.

La Serbie avait l’air de tuer le match après une séquence de passes qui donnait l’impression qu’elle ne faisait que jouer avec sa proie. Tadić a dribblé sur la surface avant de la céder à Aleksandar Mitrović, qui est passé à Milinković-Savić. L’homme de la Lazio a battu un défenseur avant de passer à Živković, qui a trouvé Mitrović, et sa deuxième passe décisive de la journée, juste devant le but.

L’attaque porte le Cameroun à un match nul 3-3 contre la Serbie

L’apparition de Vincent Aboubakar à la 64e minute a tout changé. Castelletto lance un long ballon sur lequel Aboubakar s’accroche. Il a battu un défenseur serbe à l’entrée de la surface sur une contre-attaque, a ramené le ballon en arrière et a envoyé une puce impeccable sur Vanja Milinković-Savić pour faire le match 2-3 pour le Cameroun.

Frappant à nouveau sur une contre-attaque à peine deux minutes, Aboubakar menaçait le but sur le flanc droit. Sa proximité avec le but et l’espace libre tout autour de lui obligent l’unique défenseur à le marquer. L’attaquant d’Al-Nassr a ensuite renvoyé le ballon à Choupo-Moting, qui a marqué pour porter le match à 3-3.

Bien que Mitrovic ait failli marquer plusieurs fois pour donner au match son septième (!!) but, le Cameroun s’est accroché à son seul point. Bien qu’impressionnant, le tirage au sort désavantage le Cameroun. Le Cameroun a maintenant besoin d’une victoire contre le Brésil et de résultats favorables du match Serbie-Suisse pour avoir une chance de se qualifier pour les huitièmes de finale.

Onana hors de l’équipe

Andre Onana était le joueur clé de l’équipe camerounaise; le moteur qui pourrait faire rugir les Lions Indomptables. Il était donc très surprenant d’apprendre qu’Onana avait quitté le Qatar et abandonné l’équipe. Onana est dédié à l’équipe; il compte plus de 34 sélections et a mené le Cameroun à la troisième place de la CAN. Alors pourquoi abandonnerait-il ?

La source renommée Fabrizio Romano a rapporté que le manager Rigobert Song en raison de son style de jeu balayeur-gardien. Il a protesté et Song a riposté avec une suspension indéfinie de l’équipe nationale jusqu’à ce qu’il accepte de changer son style de jeu. Mais c’est la chose; Onana est connu pour son implication dans la défense. Il se fait un nom grâce à sa grande quantité de touches. Alors, il a abandonné et Song a commencé Epassy.

Bien sûr, nous savons comment cela s’est passé. Les bévues défensives transformées en brio offensif ont aidé à sauver la mise et à empêcher l’élimination du Cameroun, mais certains peuvent penser qu’avec le bouchon de l’Inter, le Cameroun gagnerait le match.

Vous ne pouvez que deviner comment le match du Cameroun avec le Brésil se déroulera sans Onana. Il y a toujours la possibilité d’un choc bouleversé comme le Cameroun a failli réussir contre la Serbie. Mais, sans le coup d’arrêt auquel Song s’attend, le Cameroun aura sûrement des moments difficiles.

Aboubakar plaide pour une place de titulaire

Là où un joueur part, un autre intervient.

Pourquoi Song a-t-il mis Aboubakar au banc ? Pourquoi ne joue-t-il pas le 90 complet? Vincent Aboubakar a donné vie aux deux questions lorsqu’il a marqué une fois et aidé une fois pour renverser le match du Cameroun contre la Serbie.

Sa décision de laisser Aboubakar sur le banc est pour le moins discutable, d’autant plus qu’Aboubakar a joué un rôle clé dans les campagnes de qualification du Cameroun pour la CAN et la Coupe du monde. Il apporte aussi quelque chose dont le Cameroun a désespérément besoin : une présence aérienne. Il tient le ballon, convertit de grandes occasions et donne au Cameroun une couche supplémentaire d’attaque.

Ne pas démarrer Aboubakar avant était désagréable. C’est un joueur clé, expérimenté et, bien que vieillissant, il est toujours un excellent buteur. Maintenant, mettre Aboubakar au banc est insensé. Il vient de marquer un but et d’aider le Cameroun dans un match crucial à la minute où il est entré sur le terrain. Comment n’avez-vous pas pu essayer de reproduire cela lors du match de jeudi contre le Brésil ?

Aboubakar devrait commencer le prochain match pour le Cameroun en raison de sa performance impressionnante contre la Serbie. Pourtant, les Lions indomptables ont besoin d’une autre masterclass de l’avant.

