Le suspect principal de Madeleine McCann, Christian B, s’est comparé à un terroriste dans un dessin ignoble

LE principal suspect dans l’affaire Madeleine McCann s’est comparé à un terroriste dans un ignoble dessin animé.

Le sketch du violeur Christian B donne un aperçu de son esprit déformé.

Son gribouillis d’un combattant taliban tordu demande: « Qui vole la vedette? » Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo

Cela survient alors que la police allemande examine un « nombre d’objets » trouvés lors d’une récente perquisition d’un réservoir au Portugal qu’il a souvent visité près de l’endroit où Madeleine a disparu à l’âge de trois ans en 2007.

Christian B, 46 ans, purge une peine de sept ans en Allemagne pour avoir violé une femme de 72 ans à Praia da Luz, la même station balnéaire dont Madeleine a disparu.

Il a communiqué avec la productrice Jutta Rabe, l’enquêteuse principale du documentaire de la chaîne allemande SAT1, The Case of Madeleine McCann : New Leads.

S’adressant au dessin animé dans une lettre, il déclare : « Est-ce que vraiment personne ne voit ce qui se passe ici ?

« Oui, je veux provoquer l’accusation. »

Rabe a déclaré à propos des huit lettres qu’il lui a envoyées: « Chacune insulte les procureurs, les tribunaux, l’ensemble du système judiciaire en Allemagne et se plaint de mauvais traitements, de preuves falsifiées, de témoins achetés, de fausses accusations et de condamnations injustifiées. »

Christian B a également rejeté les affirmations selon lesquelles il aurait dit à un ancien ami que Maddie « n’avait pas crié ».