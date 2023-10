LE suspect accusé du meurtre du juge de circuit américain Andrew Wilkinson a été retrouvé mort à l’issue d’une chasse à l’homme d’une semaine.

Le corps de Pedro Argote, 49 ans, a été découvert jeudi vers 11 heures dans une zone très boisée à Williamsport, dans le Maryland, à environ 32 miles à l’ouest de Frederick, a confirmé le bureau du shérif du comté de Washington.

Le corps de Pedro Argote, 49 ans, a été retrouvé jeudi Crédit : Bureau du shérif du comté de Washington

Argote a été accusé d’avoir abattu le juge Andrew Wilkinson de la Cour de circuit américaine le 19 octobre. Crédit : Association du barreau du comté de Washington

Le juge Wilkinson a été retrouvé blessé par balle dans son allée Crédit : WUSA 9

Le corps d’Argote a été retrouvé à environ un mile au nord-ouest de l’endroit où son SUV Mercedes argenté a été retrouvé samedi après-midi.

Les responsables du shérif devraient donner plus de détails lors d’une conférence de presse à 15 heures.

Argote est accusé d’avoir tiré sur le juge Wilkinson dans son allée à Hagerstown dans la soirée du 19 octobre.

Le juge du circuit du Maryland a été transporté à l’hôpital, où il est décédé des suites de ses blessures.

Lire la suite dans The US Sun

Environ 11 heures avant le meurtre, Wilkinson a supervisé l’audience de divorce d’Argote, qui était prévue à 9h30 le 19 octobre, selon les archives judiciaires consultées par The US Sun.

Wilkinson a accordé à l’ex-femme d’Argote la garde complète de leurs quatre enfants, a révélé le shérif du comté de Washington, Brian Albert.

Argote n’a pas assisté à l’audience de divorce.

Le juge a également statué qu’Argote n’avait aucun droit parental ni possibilité de visite après avoir été accusé de violence domestique avant le début de la procédure de divorce en 2022.

Il a également attribué la Mercedes 2009 d’Argote à elle et à ses enfants, et a déclaré que la mère avait “l’usage et la possession exclusives de la maison familiale”.

Argote n’était plus autorisé à entrer dans cette propriété.

Le shérif Albert pense que la fusillade était motivée par l’issue de son divorce.

La femme et les enfants de Wilkinson étaient à la maison au moment de la fusillade, a indiqué le shérif.

Né à Agana, Guam, Wilkinson a fréquenté l’Université de Caroline du Nord et la faculté de droit de l’Université Emory.

Il a prêté serment en tant que juge de la Cour de circuit du comté de Washington en janvier 2020.

HISTOIRE DE LA VIOLENCE DOMESTIQUE

Le shérif Albert a déclaré que les autorités se sont rendues au domicile d’Argote, dans la banlieue de Hagerstown, à deux reprises au cours des dernières années, après avoir reçu des informations faisant état de violences verbales au sein de la famille.

Cependant, les allégations d’agression ont été abandonnées avant que le couple ne divorce.

Le US Sun avait précédemment rapporté qu’Argote et son ex-femme partageaient un mariage tumultueux et parfois violent.

C’est Argote qui a demandé le divorce de sa femme en 2022, des dossiers vus par l’émission The US Sun. Il a cependant continué à vivre avec sa famille pendant plusieurs mois.

Alors que le divorce persistait, sa femme obtint la possession de la maison et Argote déménagea brièvement en Virginie occidentale avant de déménager dans un appartement à Frederick.

Les archives ont montré qu’Argote souhaitait continuer à vivre avec sa famille pendant au moins deux ans afin d’économiser de l’argent en vue de leur éventuelle séparation.

Lors d’une audience devant un tribunal d’instance l’année dernière – à laquelle le juge Wilkinson n’a pas participé – l’ex-femme d’Argote a déclaré que le couple se disputait constamment.

“Chaque fois que nous sommes ensemble, il y a toujours une sorte de bagarre pour quelque raison que ce soit”, a-t-elle déclaré au tribunal.

“Il y a beaucoup de discussions sur le juge et le tribunal”, a-t-elle poursuivi, ajoutant que les disputes devenaient trop lourdes pour leurs enfants, âgés de trois à 12 ans.

Wilkinson a fait remarquer les souhaits étranges d’Argote dans un avis publié en mars.

“Il semble que mon père ait entamé la procédure judiciaire de divorce sans reconnaître que le tribunal ne se contentera pas d’attendre deux ans pendant qu’il découvre ce qu’il veut faire”, a écrit le juge.

Le juge a ajouté qu’Argote avait « un contrôle absolu sur sa mère, ses finances et sa vie », ce qui, selon lui, n’était pas dans l’intérêt supérieur des enfants.

Pendant ce temps, une ordonnance de protection contre la violence domestique de juin 2022 témoigne en outre des prétendues manières de contrôle et parfois violentes d’Argote.

Dans la pétition, l’ex-femme d’Argote a écrit que son ex-mari la quittait sans aucune ressource financière et gardait les clés de la voiture sur lui à tout moment afin qu’elle ne puisse pas quitter la maison sans autorisation.

Elle a également affirmé qu’Argote était devenu violent avec leur fille en octobre 2020.

“Je me suis mise au milieu et je lui ai dit que pour qu’il s’approche d’elle, il devait me frapper ou me tuer”, a-t-elle écrit, ajoutant qu’elle avait demandé l’aide d’un centre de lutte contre la violence domestique huit ans plus tôt, mais qu’elle n’avait jamais obtenu suffisamment d’aide pour y parvenir. laissez-le.

«J’ai besoin d’aide», a-t-elle écrit. « La violence physique n’est pas le seul type de violence. »

«Je ne peux pas sortir de la maison sans qu’il le sache», a-t-elle écrit.

“J’essaie de sortir de cette relation depuis très longtemps, mais par peur qu’il essaie d’obtenir la garde des enfants”, a-t-elle écrit.

Une ordonnance de protection temporaire a été accordée, mais l’épouse d’Argote a finalement demandé le rejet de sa requête parce que le couple s’était mis d’accord sur des conditions de vie séparées, selon les archives judiciaires.

Le juge Wilkinson a été transporté d’urgence à l’hôpital, où il est décédé des suites de ses blessures. Crédit : Renard