Le suspect néerlandais de la disparition de Natalee Holloway risque d’être extradé du Pérou vers les États-Unis pour fraude

LIMA, Pérou (AP) – Le gouvernement péruvien autorisera l’extradition vers les États-Unis du principal suspect dans la disparition non résolue en 2005 de l’étudiante américaine Natalee Holloway sur l’île néerlandaise d’Aruba, apportant à sa famille l’espoir que justice sera rendue dans l’affaire. .

Le citoyen néerlandais Joran van der Sloot sera envoyé aux États-Unis, a annoncé mercredi le Pérou, pour y être jugé pour extorsion et fraude électronique, suite à une accusation selon laquelle il aurait tenté d’extorquer la famille Holloway après la disparition de leur fille.

Holloway, qui vivait dans la banlieue de Birmingham, en Alabama, avait 18 ans lorsqu’elle a été vue pour la dernière fois lors d’un voyage avec des camarades de classe à Aruba. Elle a disparu après une nuit avec des amis dans une boîte de nuit, laissant un mystère qui a déclenché des années de couverture médiatique et d’innombrables podcasts sur le vrai crime. Elle a été vue pour la dernière fois en train de quitter un bar avec van der Sloot, alors âgé de 18 ans.

Van der Sloot a été identifié comme suspect et détenu, avec deux frères surinamais, des semaines plus tard. Le corps de Holloway n’a jamais été retrouvé et aucune accusation n’a été déposée dans l’affaire. Un juge a déclaré plus tard Holloway mort.

Des années plus tard, van der Sloot a été arrêté au Pérou pour le meurtre en 2010 de Stephany Flores, 21 ans, qui a été tuée cinq ans jour pour jour après la disparition de Holloway. Les procureurs ont accusé van der Sloot d’avoir tué Flores, une étudiante en commerce issue d’une famille éminente, pour la voler après avoir appris qu’elle avait gagné de l’argent au casino où les deux se sont rencontrés. Ils ont dit qu’il l’avait tuée avec « férocité » et « cruauté », en la battant puis en l’étranglant dans sa chambre d’hôtel. Il a plaidé coupable en 2012 et purge 28 ans de prison pour le meurtre.

Mais son extradition vers les États-Unis découle d’une prétendue tentative de tirer profit de son lien avec l’affaire Holloway. Un grand jury en Alabama en 2010 a inculpé van der Sloot pour fraude électronique et extorsion, l’accusant d’avoir tenté d’extorquer des centaines de milliers de dollars aux Holloways.

Les procureurs américains allèguent que van der Sloot a accepté 25 000 $ en espèces de la famille de Holloway en échange d’une promesse de les conduire à son corps au début de 2010, juste avant de se rendre au Pérou.

Un agent du FBI a écrit dans un affidavit que van der Sloot a contacté la mère de Holloway et voulait être payé 25 000 $ pour révéler l’emplacement, puis 225 000 $ supplémentaires lorsque les restes ont été récupérés. Au cours d’une opération de piqûre enregistrée, van der Sloot a indiqué une maison où, selon lui, Holloway a été enterré, mais dans des courriels ultérieurs, il a admis avoir menti sur l’emplacement, a déclaré l’agent.

Le ministre péruvien de la Justice, Daniel Maurate, a déclaré mercredi dans un communiqué que le gouvernement avait décidé « d’accepter la demande » des autorités américaines « pour le transfert temporaire » de van der Sloot afin qu’il soit poursuivi pour extorsion et fraude. Au Pérou, toutes les extraditions doivent être approuvées par le président.

Le ministère américain de la Justice a refusé jeudi de commenter l’extradition. Une résolution publiée dans le registre fédéral du pays sud-américain indique que des diplomates américains ont présenté le 10 janvier la demande d’extradition temporaire au ministère péruvien des relations extérieures.

Le temps que van der Sloot finira par passer aux États-Unis « sera prolongé jusqu’à la fin de la procédure pénale », y compris le processus d’appel s’il y en a un, selon la résolution publiée. La résolution indique également que les autorités américaines ont accepté de renvoyer le suspect sous la garde du Pérou par la suite.

« Nous continuerons à collaborer sur des questions juridiques avec des alliés tels que les États-Unis et bien d’autres avec lesquels nous avons des traités d’extradition », a déclaré Edgar Alfredo Rebaza, directeur du Bureau péruvien de coopération judiciaire internationale et des extraditions du bureau du procureur national. une déclaration mercredi.

Un traité de 2001 entre le Pérou et les États-Unis permet à un suspect d’être temporairement extradé pour être jugé dans l’autre pays. Elle exige que le prisonnier « soit renvoyé » après la conclusion d’une procédure judiciaire « contre cette personne, selon des conditions à déterminer par » les deux pays.

Dans un communiqué, la mère de la jeune femme, Beth Holloway, s’est dite bénie d’avoir Natalee dans sa vie pendant 18 ans.

« Elle aurait 36 ​​ans maintenant. Ce fut un voyage très long et douloureux, mais la persévérance de beaucoup va payer. Ensemble, nous obtenons enfin justice pour Natalee », a déclaré Beth Holloway.

L’avocat Maximo Altez, qui représente van der Sloot, a déclaré à l’AP qu’il combattrait la décision une fois qu’il aura été dûment notifié par le gouvernement péruvien.

« Je vais contester cette résolution », a déclaré Altez. « Je vais m’y opposer puisqu’il a droit à une défense. »

Van der Sloot n’a pas pu être joint dans l’immédiat pour commenter mercredi. Il y a plus de dix ans, il a déclaré à un juge péruvien qu’il lutterait contre les tentatives d’extradition vers les États-Unis.

En 2012, les autorités pénitentiaires ont déclaré que van der Sloot avait été transféré d’une prison de Lima à une cellule de haute sécurité de Piedras Gordas en réponse à des informations selon lesquelles il avait bénéficié de privilèges tels que la télévision, l’accès à Internet et un téléphone portable. Piedras Gordas détient des patrons du crime locaux et des condamnés pour terrorisme, y compris des guérilleros du Sentier Lumineux.

Van der Sloot a épousé une Péruvienne en juillet 2014 lors d’une cérémonie dans une prison à sécurité maximale. Plus tard cette année-là, les autorités ont envoyé van der Sloot dans une prison située dans les Andes, affirmant qu’il avait menacé de tuer le directeur de la prison près de Lima.

