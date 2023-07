Le suspect géorgien de 4 meurtres a été abattu, des coups de feu ont été échangés et 2 officiers ont été blessés, selon les autorités – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

HAMPTON, Ga. (AP) – Des officiers ont abattu un homme recherché lors de quatre meurtres le week-end près d’Atlanta lors d’un échange de coups de feu, et un adjoint du shérif et un policier ont été blessés en tentant d’arrêter le suspect, ont annoncé les autorités.

La porte-parole du shérif du comté de Henry, Syntonnia Moore, a déclaré qu’André Longmore avait été abattu lors d’une intense chasse à l’homme pour l’homme de 40 ans. L’échange de coups de feu est survenu un jour après que la fusillade de samedi matin ait secoué une subdivision tranquille de Hampton, au sud de la ville principale de Géorgie.

Moore a déclaré que les forces de l’ordre avaient tué Longmore dans une zone voisine du comté de Clayton, ajoutant qu’un adjoint du shérif du comté de Henry et un officier de police du comté de Clayton avaient été blessés lors de la tentative d’arrestation de Longmore.

Moore a déclaré qu’elle n’avait aucune mise à jour sur les conditions des officiers.

L’adjoint du maréchal américain Van Grady a confirmé que des coups de feu avaient été échangés, ajoutant de Longmore: « Il a tiré sur les forces de l’ordre et ils ont riposté. » Plus tôt, avant le meurtre du suspect, il avait signalé que la chasse à l’homme était terminée, affirmant que « la menace posée par M. Longmore au public a été éliminée ».

Les autorités avaient déclaré qu’elles recherchaient Longmore pour quatre chefs de meurtre liés à la mort de quatre personnes samedi matin dans la subdivision de Dogwood Lakes à Hampton. La police n’a pas révélé le motif de ces tirs.

Dimanche, la subdivision grouillait d’agents des forces de l’ordre et le capitaine de police de Hampton, Chaundra Brownlee, a déclaré dans un communiqué que les enquêteurs recherchaient activement l’aide du public et « examinaient chaque conseil fourni » alors qu’ils recherchaient Longmore.

Le shérif du comté de Henry, Reginald Scandrett, avait déclaré plus tôt que son bureau offrait une récompense de 10 000 $ pour les informations menant à l’arrestation et à la poursuite du suspect.

Dimanche, le voisin Frankie Worth a décrit le danger de près en voyant une partie de ce qui s’est déroulé dans le lotissement un jour plus tôt. Il a déclaré à l’Associated Press qu’il avait entendu un coup de feu samedi matin alors qu’il se dirigeait vers la fenêtre de son salon pour ouvrir les stores et déterminer la quantité de travaux de jardinage qu’il devait effectuer.

Worth a dit qu’il avait esquivé « juste une seconde ». Puis il regarda par la fenêtre. « Vous savez, quand vous arrivez, vous devez savoir d’où ça vient », a déclaré Worth, qui s’est identifié comme un vétéran du Corps des Marines.

Un voisin que Worth connaît sous le nom d’André se tenait au milieu de la rue, a déclaré Worth, ajoutant qu’il avait vu les mains de l’homme secouées par le recul du tir d’une arme de poing en argent.

Worth a déclaré que l’homme semblait avoir tiré sur une petite voiture blanche conduite par un autre voisin, « un homme blanc plus âgé », qui vit en face de Worth. Il a dit que la fusillade s’était produite au bord d’un cul-de-sac où ils vivent tous.

Worth a déclaré qu’il avait d’abord pensé qu’il assistait à une confrontation de rage au volant, mais a déclaré que l’homme s’était déplacé délibérément. « Il ne semblait pas en colère, bouleversé, agité », a déclaré Worth.

Worth a déclaré que Longmore semblait évaluer s’il avait besoin de tirer à nouveau, puis « a commencé à marcher avec désinvolture » vers l’entrée de la subdivision, avant d’adopter une « pas rapide ». Worth a déclaré qu’il avait couru à l’étage, regardant Longmore disparaître derrière des arbres alors qu’il appelait la police.

Worth a déclaré qu’il n’avait plus entendu de coups de feu après cela. La police a déclaré qu’après la fusillade, Longmore s’était enfui dans un SUV GMC Acadia noir et était recherché.

Le chef de la police de Hampton, James Turner, a déclaré aux journalistes samedi que des détectives enquêtaient sur au moins quatre scènes de crime à Dogwood Lakes, où au moins trois voitures de police sont restées présentes dimanche, limitant l’accès.

La police n’a pas immédiatement identifié les victimes.

Les archives publiques montrent que Longmore vivait dans le quartier, à environ 25 miles (40 kilomètres) au sud du centre-ville d’Atlanta, où environ 40 maisons sur deux rues bordent un lac.

Ron Foster, qui vit sur la route principale à l’extérieur de l’entrée du lotissement, a déclaré que Longmore avait traversé sa cour et celle de son voisin, détruisant plusieurs moulins à vent ornementaux et laissant des traces de pneus encore visibles dans l’herbe un jour plus tard. Foster était à l’intérieur de sa maison et a entendu le craquement du métal des moulins à vent détruits.

« Qu’est-ce qui s’est passé dans la tête de cet homme après qu’il ait fait tout ce qu’il a fait ? » se demandait Foster. « C’était irréel. »

Foster ne savait pas à l’époque que plusieurs personnes avaient été abattues, mais a déclaré avoir reçu un appel d’un ami qui est un policier à la retraite.

« Il m’a appelé et m’a dit ‘Ron, vous restez tous ou allez quelque part' », a déclaré Foster. « Nous l’avons fait. »

Dimanche, les gens ont pris des précautions pendant que Longmore était en liberté.

À la First Baptist Church voisine de Hampton, des membres de l’équipe de sécurité s’approchaient de voitures inconnues dans le parking et gardaient les portes verrouillées pendant les offices du dimanche.

Hampton abrite l’Atlanta Motor Speedway, l’hippodrome de Géorgie pour les événements NASCAR. La ville de 8 500 habitants a également bénéficié du boom de la production cinématographique en Géorgie.

La fusillade a marqué le 31e massacre de 2023, ayant coûté la vie à au moins 153 personnes cette année, selon une base de données maintenue par l’AP et USA Today en partenariat avec la Northeastern University.

