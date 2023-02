Le suspect d’une série de vols et de sabotages au zoo de Dallas a déclaré qu’il “aimait les animaux” et prévoyait d’en voler davantage

Le suspect accusé de disparition d’animaux au zoo de Dallas a déclaré à la police qu’il “aimait les animaux”, a rapporté le Dallas Morning News.

Pourtant, la police a découvert qu’il gardait des animaux dans une maison abandonnée dans des “conditions extrêmement mauvaises”.

Le suspect a déclaré à la police qu’il prévoyait de voler plus d’animaux s’il était libéré, selon le Morning News.

Le suspect arrêté en lien avec le vol de deux singes au zoo de Dallas a déclaré à la police qu’il “aimait les animaux” et prévoyait d’en voler davantage s’il était libéré, selon un affidavit. obtenu par le Dallas Morning News.

Davion Irvin, 24 ans, est actuellement détenu à la prison du comté de Dallas — il a été arrêté la semaine dernière après avoir été retrouvé dans un aquarium voisin, selon la police de Dallas.

La police pense qu’Irvin est le coupable des récents incidents mystérieux au zoo de Dallas, a rapporté le Dallas Morning News. L’incident le plus récent qui a conduit à l’arrestation d’Irvin a impliqué la disparition de deux tamarins empereurs, qui ont ensuite été retrouvés dans des conditions sordides dans une maison vide à environ 20 minutes du zoo.

Lorsque la police est arrivée à la maison abandonnée le 30 janvier, elle a trouvé les animaux maintenus en “extrêmement mauvais état”, a rapporté le Dallas Morning News. La police a déclaré que deux singes disparus se trouvaient dans un placard sans aucun accès à la lumière ou à l’air extérieur, entourés d’excréments et de plumes d’oiseaux et de vêtements moisis, selon le Morning News.

La police a également trouvé une poignée de chats dans la maison, ainsi que 12 pigeons et des animaux morts, y compris des poissons rouges qui, selon eux, ont également été volés au zoo, a rapporté le Morning News.

Le Morning News a rapporté que la police avait également trouvé un certain nombre d’articles dans la maison qui avaient été volés dans une section réservée au personnel du zoo, notamment de la nourriture pour poissons, des produits chimiques pour l’eau et des fournitures de formation.

Avant la disparition des singes tamarins, la police enquêtait sur un certain nombre d’autres incidents suspects au zoo de Dallas.

Tout d’abord, le 13 janvier, un léopard assombri a disparu après que son enclos aurait été altéré (le léopard a ensuite été retrouvé indemne sur le terrain du zoo).

Ensuite, les responsables du zoo ont découvert que les enclos des singes langur avaient également été ouverts, bien qu’aucun ne se soit échappé.

Et une semaine plus tard, un vautour en voie de disparition nommé Pin a été retrouvé mort dans des circonstances “inhabituelles”, que la police a jugées “suspectes”.

La police de Dallas a inculpé Irvin de six chefs de cruauté envers les animaux et de deux chefs de cambriolage en relation avec les incidents impliquant les tamarins, le léopard et les langurs, avait précédemment rapporté Insider. La police enquête toujours pour savoir si Irvin est lié à la mort du vautour.