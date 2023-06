Le suspect d’une fusillade mortelle dans une boîte de nuit LGBTQ aux États-Unis plaide coupable

Anderson Lee Aldrich a plaidé coupable d’avoir tué cinq personnes et blessé des dizaines d’autres lorsqu’il a ouvert le feu à l’intérieur d’un club LGBTQ + du Colorado en novembre 2022. Getty Images Chet Strange/Getty Images/AFP

Un Américain jugé pour avoir tué cinq personnes dans une discothèque LGBTQ du Colorado en novembre 2022 a plaidé coupable.

Anderson Lee Aldrich, a plaidé coupable à cinq accusations de meurtre et à 46 chefs de tentative de meurtre lundi.

Le jeune homme de 23 ans, qui a également plaidé non contesté pour deux crimes haineux, risque la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.

Le suspect d’une fusillade de masse qui a tué cinq personnes dans une discothèque LGBTQ aux États-Unis l’année dernière a plaidé coupable, évitant ainsi la possibilité d’un procès prolongé et émouvant.

Dans un accord de plaidoyer avec les procureurs, Anderson Lee Aldrich, a plaidé coupable à cinq chefs d’accusation de meurtre et 46 chefs de tentative de meurtre lundi, environ sept mois après l’attaque meurtrière à la discothèque Club Q à Colorado Springs, Colorado en novembre 2022.

Le jeune homme de 23 ans, qui a également plaidé non contesté pour deux crimes haineux, risque la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.

Adlrich, qui a fait irruption dans le Club Q portant un gilet pare-balles et portant plusieurs armes, a tué cinq personnes et en a blessé près de deux douzaines d’autres avant d’être maîtrisé par les actions « héroïques » des clients du club qui l’ont jeté au sol.

L’attaque a attiré l’attention sur la violence et la rhétorique de plus en plus hostile à travers les États-Unis contre les membres de la communauté LGBTQ, en particulier les personnes trans. Le Club Q était connu comme un refuge sûr pour la population LGBTQ locale.

LIRE | Le suspect de la fusillade de Colorado Springs aurait émis une alerte à la bombe en 2021

Il a également établi des comparaisons avec la fusillade de Pulse en 2016, lorsqu’un attaquant a tué 49 personnes dans une discothèque gay à Orlando, en Floride.

Lundi, les personnes présentes dans la salle d’audience ont essuyé leurs larmes lorsque le juge Michael McHenry a expliqué les accusations et lu les noms des victimes du Club Q.

Les personnes tuées étaient précédemment identifiées comme étant Kelly Loving, 40 ans, Daniel Aston, 28 ans, Derrick Rump, 38 ans, Ashley Paugh, 34 ans et Raymond Green Vance, 22 ans.

« Cette chose assise dans cette salle d’audience n’est pas un humain, c’est un monstre, a déclaré Jessica Fierro, dont le petit ami de la fille a été tué, lors de l’audience. « Le diable attend à bras ouverts. »

Jeff Aston a décrit son fils, Daniel Aston, comme « gentil, joyeux, sensible dans l’esprit et un poète doué ».

Il ajouta:

« Il avait un sourire contagieux et des yeux bleus brûlants… Sa mère et moi ne serons plus jamais les mêmes. »

Aldrich a surtout baissé les yeux pendant que les victimes parlaient, regardant parfois un écran montrant des photos des victimes.

« J’ai intentionnellement et après délibération causé la mort de chaque victime », a déclaré Aldrich au juge.

Selon un dossier judiciaire, Aldrich s’identifie comme non binaire et utilise les pronoms eux/eux. Cependant, rien n’indique qu’Aldrich l’ait fait avant la fusillade, ce qui amène certains à se demander si Aldrich était sincère ou même se moquait des victimes de la fusillade.

Le plaidoyer de culpabilité fait suite à une série d’appels téléphoniques en prison d’Aldrich à l’Associated Press exprimant des remords et l’intention de faire face aux conséquences de la fusillade, a rapporté l’agence de presse.

La silhouette d’un membre de la communauté est vue à travers un drapeau Pride tout en rendant hommage aux victimes de la fusillade de masse au Club Q, une discothèque LGBTQ, dans le Colorado. Jason Connolly / AFP

Le Colorado ne condamne pas les gens à mort, mais les autorités fédérales pourraient toujours poursuivre Aldrich pour crime de haine, ce qui entraînerait la possibilité d’une condamnation à mort.

Aldrich était auparavant connu des forces de l’ordre et avait été arrêté après avoir prétendument menacé leurs grands-parents et déclaré qu’ils deviendraient le « prochain tueur de masse » l’année précédant la fusillade. La mère d’Aldrich a refusé de témoigner et l’affaire a été classée.