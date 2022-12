Le suspect d’une fusillade dans un club gay du Colorado devrait retourner devant le tribunal

DENVER (AP) – Le suspect accusé d’être entré dans une boîte de nuit gay du Colorado vêtu d’un gilet pare-balles et d’avoir ouvert le feu avec un fusil de type AR-15, tuant cinq personnes et en blessant 17 autres, doit comparaître à nouveau devant le tribunal mardi pour savoir quelles charges les procureurs poursuivront l’attaque, y compris d’éventuels chefs d’accusation de crimes de haine.

Les enquêteurs disent qu’Anderson Lee Aldrich est entré au Club Q, un sanctuaire pour la communauté LGBTQ dans la ville majoritairement conservatrice de Colorado Springs, juste avant minuit le 19 novembre et a commencé à tourner lors de la célébration de l’anniversaire d’une drag queen. Le meurtre s’est arrêté après que les clients aient jeté le suspect au sol, battant Aldrich pour le soumettre, ont-ils déclaré.

Aldrich, qui n’est pas binaire et utilise les pronoms eux / eux selon les documents déposés par le tribunal de la défense, a été arrêté au club par la police et détenu pour suspicion de meurtre et de crimes haineux tandis que le procureur de district Michael Allen a déterminé les accusations à porter contre eux. Allen a noté que les accusations de meurtre entraîneraient la peine la plus sévère – probablement la prison à vie – et accuser Aldrich de crimes motivés par des préjugés n’entraînerait pas une peine plus sévère.

Mais lors d’une conférence de presse le 21 novembre, Allen a déclaré que, s’il y avait des preuves à l’appui de crimes motivés par des préjugés, il était toujours important de les poursuivre pour envoyer le message “que nous soutenons les communautés qui ont été calomniées, harcelées, intimidées et maltraitées”. .”

Selon des témoins, Aldrich a d’abord tiré sur des personnes rassemblées au bar du club avant de pulvériser des balles sur la piste de danse lors de l’attaque, qui a eu lieu à la veille d’une journée annuelle de commémoration pour les personnes transgenres perdues à cause de la violence.

Plus d’un an avant la fusillade, Aldrich a été arrêté sur des allégations d’avoir fait une alerte à la bombe qui a conduit à l’évacuation d’environ 10 maisons. Aldrich a menacé de faire du mal à sa propre famille avec une bombe artisanale, des munitions et plusieurs armes, ont déclaré les autorités à l’époque. Aldrich a été emprisonné pour suspicion de crime menaçant et d’enlèvement, mais l’affaire a apparemment été scellée plus tard et on ne sait pas ce qu’il est advenu des accusations. Rien n’indique publiquement que l’affaire ait abouti à une condamnation.

La vidéo de la sonnette obtenue par l’AP montre Aldrich arrivant à la porte d’entrée de leur mère avec un gros sac noir, lui disant que la police était à proximité et ajoutant: «C’est là que je me tiens. Aujourd’hui, je meurs.

Colleen Slevin, Associated Press