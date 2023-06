Le suspect d’une fuite du Pentagone inculpé

L’aviateur de la Garde nationale Jack Teixeira a été accusé de transmission illégale de documents secrets

Le garde national de l’air américain accusé d’avoir mis en ligne une mine de documents classifiés, Jack Teixeira, a été inculpé de six chefs d’accusation fédéraux, a annoncé jeudi le ministère de la Justice.

Un grand jury fédéral a choisi d’inculper le soldat de 21 ans pour la rétention délibérée d’informations sur la défense nationale, après qu’il aurait partagé des documents classés top secret sur la plateforme de chat Discord à partir de l’année dernière.

« Jack Teixeira s’est vu confier par le gouvernement des États-Unis l’accès à des informations classifiées sur la défense nationale – y compris des informations dont on pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’elles causent des dommages exceptionnellement graves à la sécurité nationale si elles étaient partagées », Le procureur général Merrick Garland a déclaré dans un communiqué, ajoutant que la fuite « mis en danger notre sécurité nationale ».

Membre de la Garde nationale aérienne du Massachusetts, Teixeira a obtenu une habilitation de sécurité top secret en 2021 et aurait accédé illégalement à un large éventail de fichiers sensibles, parmi lesquels des dizaines de pages liées à l’assistance militaire américaine à l’Ukraine.

Les documents qui auraient été divulgués par le suspect ont révélé que les forces spéciales américaines et de l’OTAN étaient actives en Ukraine, que les pertes ukrainiennes estimées étaient plus élevées que celles publiquement reconnues par les responsables américains, que les forces de Kiev manquaient de munitions et que les États-Unis avaient espionné leurs alliés tout au long du processus. le conflit. Les responsables américains ont rejeté de nombreux fichiers comme faux ou trafiqués.

Après l’arrestation de Teixeira par le FBI en avril, le Pentagone s’est empressé de déterminer l’étendue de la fuite, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin notant que les hauts fonctionnaires n’ont pris connaissance de la violation que des semaines après les faits. Il a déclaré n’avoir été informé de la question que le 6 avril, après que les médias ont commencé à rendre compte du contenu des documents.

L’attachée de presse adjointe du Pentagone, Sabrina Singh, a déclaré plus tard que l’armée ne connaissait pas le nombre total de documents partagés en ligne, et même des mois plus tard, les agences de presse ont continué à rendre compte de nouveaux fichiers.

Teixeira reste sous garde fédérale en attendant sa procédure judiciaire, après s’être vu refuser une demande de libération après que les procureurs l’ont jugé comme un risque de fuite. Chacune de ses six accusations est passible d’une peine maximale de 10 ans de prison et d’une amende pouvant aller jusqu’à 250 000 dollars, selon le DOJ.