Le suspect d’une fuite du Pentagone a été averti à plusieurs reprises d’une mauvaise gestion d’informations classifiées

BOSTON (AP) – Les supérieurs du membre de la Garde nationale aérienne du Massachusetts accusés d’avoir divulgué des documents militaires hautement classifiés avaient soulevé des inquiétudes en interne à plusieurs reprises au sujet de sa gestion ou de la visualisation d’informations classifiées, selon un dossier déposé par le tribunal mercredi.

Les avocats du ministère de la Justice ont fait la divulgation dans des documents judiciaires exhortant un juge d’instruction à garder Jack Teixeira derrière les barreaux pendant qu’il attend son procès dans l’affaire découlant de la fuite de renseignements la plus importante depuis des années. Le juge devrait entendre plus d’arguments vendredi sur la demande de détention des procureurs et rendre une décision.

Teixeira est accusé d’avoir partagé des documents hautement classifiés sur les principaux problèmes de sécurité nationale dans un salon de discussion sur Discord, une plate-forme de médias sociaux qui a commencé comme un lieu de rencontre pour les joueurs. Il n’a pas encore inscrit de plaidoyer.

Les procureurs ont déclaré au juge dans leur dossier que Teixeira avait continué à divulguer des documents même après avoir été réprimandé par ses supérieurs à deux reprises l’année dernière pour « des actions concernant » qu’il avait prises concernant des informations classifiées.

Une note de septembre de la 102e Escadre de renseignement de la Garde nationale aérienne que les procureurs ont déposée devant le tribunal indique que Teixeira a été observé en train de prendre des notes sur des informations classifiées et de les mettre dans sa poche. Teixeira a reçu pour instruction à l’époque de ne plus prendre de notes sous quelque forme que ce soit sur les informations classifiées du renseignement, indique le mémo.

Une autre note de fin octobre indique qu’un supérieur avait été informé que Teixeira « ignorait potentiellement l’ordre de cesser et de s’abstenir de plonger profondément dans les informations de renseignement » qui lui avait été donné le mois précédent. Le mémo indique que Teixeira a assisté à une réunion et a ensuite posé des « questions très précises ». On lui a de nouveau dit de se concentrer sur son travail, et non sur des « plongées profondes » dans des informations classifiées.

Pourtant, une troisième note de février indique que Teixeira a de nouveau été observé en train de consulter des informations « qui n’étaient pas liées à sa fonction principale et étaient liées au domaine du renseignement ». Teixeira « avait déjà été avisé de se concentrer sur ses propres tâches professionnelles et de ne pas rechercher de produits de renseignement », indique le mémo.

« Le défendeur a même continué à partager des informations avec ses associés en ligne, défiant ces avertissements et faisant de nouveaux efforts pour dissimuler sa conduite illégale », ont écrit les procureurs.

Les révélations ont soulevé des questions sur les raisons pour lesquelles les responsables militaires n’ont pas pris d’autres mesures et pourquoi Teixeira a continué d’avoir accès à des informations classifiées après que ses supérieurs ont fait part de leurs inquiétudes.

La porte-parole du Pentagone, Sabrina Singh, a été interrogée jeudi sur les raisons pour lesquelles les dirigeants de Teixeira n’ont pas agi après que les inquiétudes ont été soulevées. Singh a fait référence aux enquêtes du ministère de la Justice et de l’armée de l’air, et a déclaré que ces préoccupations et l’absence potentielle de réponse à celles-ci étaient l’un des domaines que les enquêtes examineraient.

Les avocats de Teixeira, qui a été arrêté le mois dernier pour des accusations en vertu de la loi sur l’espionnage, exhortent le juge à libérer Teixeira au domicile de son père, notant que l’homme n’a pas fui lorsque les médias ont commencé à publier son nom peu de temps avant son arrestation le 13 avril. Son avocat a déclaré au juge le mois dernier que Teixeira « répondra aux accusations » et « sera jugé par ses concitoyens ».

Mercredi, dans leur propre dossier judiciaire, les avocats de Teixeira ont noté qu’il y avait eu de nombreux cas de loi sur l’espionnage dans lesquels les tribunaux avaient approuvé la libération ou le gouvernement n’avait pas cherché à garder la personne derrière les barreaux avant le procès. Ils ont également déclaré qu’il n’y avait aucune allégation selon laquelle Teixeira aurait jamais voulu que les documents soient largement distribués.

Mais les procureurs ont déclaré mercredi dans leur dossier que l’un des serveurs de la plate-forme de médias sociaux sur laquelle il a publié des informations classifiées comptait au moins 150 utilisateurs au moment où les informations ont été partagées et « peut maintenant avoir beaucoup plus d’utilisateurs qui recherchent activement l’accès à l’information. ”

« Parmi les personnes avec lesquelles l’accusé a partagé des informations gouvernementales, il y a un certain nombre de personnes qui ont déclaré qu’elles résidaient dans d’autres pays et qui se sont connectées à la plate-forme de médias sociaux en utilisant des adresses IP étrangères », ont écrit les procureurs.

Dans des messages, Teixeira s’est vanté de l’étendue des informations auxquelles il avait accès, écrivant : « Les informations que je donne ici représentent moins de la moitié de ce qui est disponible », ont déclaré les procureurs. Il a également reconnu qu’il n’était pas censé partager les informations, ont déclaré les procureurs, écrivant dans un autre message: « Tous les s—- je vous ai dit que je ne suis pas censé le faire », selon le dossier du ministère de la Justice.

Le juge magistrat David Hennessy a entendu les arguments des avocats sur la détention à la fin du mois dernier, mais n’a pas encore rendu de décision et a prévu une deuxième audience sur la question vendredi. Dans des archives judiciaires antérieures, les procureurs ont révélé que Teixeira gardait un arsenal d’armes avant son arrestation et avait des antécédents de remarques violentes et dérangeantes.

Les documents divulgués semblent détailler l’aide américaine et de l’OTAN à l’Ukraine et les évaluations du renseignement américain concernant les alliés américains qui pourraient tendre les liens avec ces pays. Certains montrent des détails en temps réel de février et mars sur les positions du champ de bataille de l’Ukraine et de la Russie et le nombre précis d’équipements de champ de bataille perdus et nouvellement introduits en Ukraine par ses alliés.

Tara Copp, journaliste à l’Associated Press à Washington, a contribué.

Alanna Durkin Richer, Associated Press