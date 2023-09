Le suspect d’une bagarre dans une station-service écope de six mois de prison

30 septembre — Un homme de Kalispell accusé d’avoir blessé un autre homme avec un couteau lors d’une bagarre dans une station-service en avril a été condamné à six mois de prison avec sursis au centre de détention du comté de Flathead au début du mois.

Robert Eugene McCarty, 36 ans, a d’abord fait face à une agression criminelle avec une accusation d’arme devant le tribunal de district du comté de Flathead liée à la mêlée du 17 avril dans l’entreprise de Kalispell. Les procureurs ont simultanément demandé la révocation d’une peine de cinq ans auprès du Département des services correctionnels de l’État que McCarty a commencé à purger l’année dernière après sa condamnation pour crime de mise en danger criminelle et délit d’agression avec des accusations de fluide corporel.

La plus récente altercation de McCarty avec les forces de l’ordre a commencé après qu’il aurait fait un geste du majeur en direction de la femme d’un homme à la station-service de North Meridian Road. Lors d’une confrontation qui a suivi avec son mari, McCarty a sorti un petit couteau, selon des documents judiciaires.

Bien que la victime se soit défendue en utilisant une pancarte comme bouclier, McCarty l’aurait coupé deux fois lors de la bagarre avant de s’enfuir. McCarty a déclaré plus tard aux enquêteurs que l’autre homme l’avait confronté sans provocation et l’avait jeté au sol, selon des documents judiciaires.

Sa condamnation en 2022 découle du vol présumé de vin dans un magasin de Kalispell. Il s’est battu avec des employés, en mordant un assez fort pour faire couler du sang, alors qu’il fuyait l’entreprise et a ensuite cherché refuge dans une succursale de la bibliothèque où des policiers de Kalispell l’ont arrêté, selon des documents judiciaires.

McCarty aurait craché sur les policiers alors qu’ils se rendaient à la prison du comté, leur disant qu’il espérait qu’ils contracteraient un virus à cause de sa salive.

McCarty a conclu un accord le 14 septembre, acceptant de plaider coupable via un plaidoyer d’Alford à une accusation modifiée d’agression délictuelle et d’admettre les violations de sa peine avec sursis. En échange, les procureurs ont accepté de recommander une peine d’une demi-année avec sursis à une prison du comté pour l’accusation d’agression et une autre peine de cinq ans avec sursis après la révocation.

Dans un plaidoyer d’Alford, un accusé clame son innocence tout en reconnaissant qu’un jury le déclarerait probablement coupable.

La juge Amy Eddy a prononcé la peine de six mois avec sursis dans la prison du comté le matin du 14 septembre pour agression, accordant à McCarty 115 jours de prison. McCarty a comparu devant le juge Danni Coffman cet après-midi-là, recevant la peine de cinq ans avec sursis pour sa condamnation en 2022 après avoir fait ses aveux.

Coffman a accordé à McCarty un total de 183 jours de prison et a ordonné que la peine soit concurrente à la peine de six mois prononcée plus tôt dans la journée.

