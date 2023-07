Le suspect du tueur de Gilgo Beach, Rex Heuermann, devrait être inculpé du quatrième meurtre de Maureen Brainard-Barnes

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin en semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit par e-mail du matin aux États-Unis

Le suspect du tueur en série de Gilgo Beach, Rex Heuermann, devrait maintenant être inculpé d’un quatrième meurtre – alors que des indices et des preuves affluent après son arrestation par choc la semaine dernière.

Le père de deux enfants marié de 59 ans – qui a vécu à Long Island toute sa vie et dirige une entreprise d’architecture à Manhattan – a été arrêté jeudi et accusé des meurtres de Melissa Barthelemy, Megan Waterman et Amber Costello.

Il est également le principal suspect du meurtre d’une quatrième femme, Maureen Brainard-Barnes, qui a été vue vivante pour la dernière fois à New York début juin 2007.

Les quatre femmes – connues sous le nom de «Gilgo Beach Four» – travaillaient comme travailleuses du sexe et ont disparu après être allées rencontrer des clients.

Le procureur du comté de Suffolk, Ray Tierney, a déclaré lundi que les responsables étaient « confiants » que M. Heuermann sera bientôt inculpé du meurtre de Brainard-Barnes.

« Nous pensons que nous pouvons prouver ces trois meurtres », a déclaré M. Tierney à CNN.

« Nous sommes également convaincus que nous pourrons éventuellement inculper ce quatrième meurtre. »

Il est également possible qu’il puisse également faire face à des accusations pour d’autres victimes, car un total de 11 ensembles de restes humains ont été retrouvés abandonnés le long des rives de Gilgo Beach en 2010 et 2011.

« Alors que nous continuons à rassembler des preuves, tout est possible », a déclaré le DA.

Depuis l’arrestation de M. Heuermann à la fin de la semaine dernière, le DA a déclaré que les enquêteurs avaient reçu une multitude de preuves et d’informations sur le tueur en série accusé.

Un officier du laboratoire du crime déplace un sac en plastique contenant des objets de la maison de Rex Heuermann (PA)

On ne sait pas quelles sont ces nouvelles preuves, mais les enquêteurs ont fouillé la maison du père de deux enfants marié à Massapequa Park pour trouver des preuves – et d’éventuels trophées – le liant aux meurtres.

Vendredi, les autorités ont saisi la Chevrolet Avalanche de M. Heuermann dans son allée – un véhicule correspondant à la description d’une voiture qu’un témoin a vue la nuit où l’une des victimes a été vue vivante pour la dernière fois.

Au cours du week-end, plusieurs autres objets, dont un trésor d’armes à feu, ont également été saisis au domicile du suspect, à seulement 20 minutes de route de Gilgo Beach, où le tueur a jeté les corps de ses victimes.

Un bac en plastique rempli de fusils a été retiré de la propriété familiale et chargé dans un fourgon de police, car il est apparu que l’architecte de Manhattan possédait un grand coffre-fort pour armes à feu et avait des permis légaux pour 92 armes à feu stupéfiantes.

Dimanche soir, des agents ont également foncé sur une unité de stockage à Amityville – à deux miles de son domicile – en lien avec le suspect.

Le commissaire de police du comté de Suffolk, Rodney Harrison, a déclaré lors d’une conférence de presse le 14 juillet que le filet s’était refermé sur M. Heuermann l’année dernière lorsqu’ils l’avaient connecté à une camionnette vue par un témoin sur les lieux de la disparition de Costello.

Rex Heuermann sur la photo de réservation (PA)

Les archives judiciaires montrent qu’il a ensuite été lié aux meurtres grâce à l’ADN obtenu à partir d’une boîte à pizza jetée, d’un trésor de téléphones à brûleur qu’il aurait utilisé pour contacter les femmes assassinées et des cheveux de sa femme qui ont été retrouvés sur l’un des corps de la victime.

Alors qu’il était sous surveillance ces derniers mois alors que les détectives continuaient d’enquêter sur l’affaire, le commissaire Harrison a déclaré que M. Heuermann continuait d’utiliser des téléphones à brûleur et de fréquenter les travailleuses du sexe.

Il a également effectué des recherches dépravées en ligne, y compris pour la pornographie juvénile – ainsi que des recherches sur le tueur en série de Long Island et l’enquête sur la capture du suspect, a-t-il déclaré.

En raison de ces préoccupations – et du fait que M. Heuermann dispose de permis pour 92 armes à feu – les autorités ont estimé qu’elles devaient le retirer de la rue maintenant afin qu’aucune vie ne soit plus mise en danger, ont-elles déclaré.

Les meurtres de Gilgo Beach ont longtemps déconcerté les responsables de l’application des lois du comté de Suffolk qui pensaient que c’était l’œuvre d’un ou plusieurs tueurs en série qui ciblaient les travailleuses du sexe et jetaient leurs corps le long des plages isolées d’Ocean Parkway.

L’affaire a commencé en mai 2010 lorsque Gilbert a disparu après avoir quitté à pied la maison d’un client près de Gilgo Beach.

Elle a appelé le 911 pour obtenir de l’aide en disant qu’elle craignait pour sa vie et qu’elle n’avait jamais été revue en vie.

Lors d’une recherche de Gilbert dans un fourré dense près de la plage, la police a découvert les restes d’une autre femme.

En quelques jours, les restes de trois autres victimes ont été retrouvés à proximité.

Melissa Barthelemy, Amber Costello, Maureen Brainard-Barnes et Megan Waterman (en haut à gauche dans le sens des aiguilles d’une montre) (PA)

Au printemps 2011, les restes d’un total de 10 victimes avaient été retrouvés, dont huit femmes, un homme et un enfant en bas âge. La police a longtemps pensé qu’il pourrait s’agir de l’œuvre d’un ou plusieurs tueurs en série.

Le corps de Gilbert a été retrouvé en décembre 2011. Sa cause de décès est largement contestée, les autorités affirmant depuis longtemps qu’il n’est pas lié au ou aux tueurs en série, mais qu’elle est décédée d’une noyade accidentelle alors qu’elle s’enfuyait du domicile du client.

Cependant, une autopsie indépendante commandée par sa famille a conclu qu’elle était morte par strangulation et sa mère pense qu’elle a été assassinée.

Comme Gilbert, la plupart des victimes ciblées étaient des travailleuses du sexe alors que certaines n’ont pas encore été identifiées.

Les enquêtes se poursuivent sur les autres meurtres.

M. Heuermann a plaidé non coupable des accusations et a été condamné à être détenu sans caution lors de sa première comparution devant le tribunal le 14 juillet.