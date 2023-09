Le suspect du meurtre d’une famille de la région de Chicago était un « homme très dangereux », selon une femme qui vivait avec lui

Une femme de l’Illinois qui vivait avec un homme soupçonné du quadruple meurtre d’une famille de quatre personnes dans une banlieue de Chicago l’a qualifié d’« homme très dangereux ».

Cristiana Espinoza, 25 ans, de Streamwood, Illinois, a déclaré mercredi après-midi que sa mère sortait avec Nathaniel Huey Jr., 32 ans, depuis environ huit ans. Le trio a vécu ensemble pendant si longtemps, a déclaré Espinoza.

L’adresse d’Espinoza était répertoriée dans une base de données publique comme étant la même adresse où vivait Huey.

Mercredi, la police de Romeoville a déclaré qu’un homme soupçonné d’être Huey, qu’elle avait désigné comme suspect dans les meurtres, et une femme avaient été retrouvés blessés par balle dans un véhicule en feu qui avait fui les autorités de l’Oklahoma et s’était écrasé.

L’homme est mort et la femme a été grièvement blessée, a indiqué la police.

La police a déclaré que la femme trouvée dans le véhicule était considérée comme une personne d’intérêt avant d’être signalée disparue et en danger par sa famille mardi soir.

Espinoza a refusé d’identifier sa mère par son nom, mais a déclaré que sa mère, âgée de 50 ans, se trouvait dans le véhicule trouvé sur l’autoroute de l’Oklahoma.

«C’est un homme très dangereux. C’est un énorme manipulateur. Un énorme manipulateur », a déclaré Espinoza à propos de Huey.

«Quand je l’ai rencontré pour la première fois, ce n’était pas un très mauvais gars. Il y a quelques mois, quelque chose a changé. Il nous excluait tous, y compris ma mère, et maintenant ça », a déclaré Espinoza. « Il a commencé à devenir méfiant… restant seul, restant dans le garage. Il a commencé à ne plus être lui-même, nous repoussant tous, même ma mère.

La famille de quatre personnes tuées par balle dans la région de Chicago avec leurs trois chiens n’a pas été tuée lors d’une attaque aléatoire, a annoncé la police mardi. WMAQ

Huey possédait une entreprise de sécurité, avait accès à plusieurs armes et travaillait pour la dernière fois dans un entrepôt de machines, a déclaré Espinoza. Une base de données publique a montré que Huey avait une relation commerciale avec une société de sécurité.

Espinoza a déclaré qu’elle avait parlé aux enquêteurs de Huey et de sa mère. Elle a refusé de dire à quelle agence appartenaient les enquêteurs ni à quel moment elle leur avait parlé.

La police de Romeoville et le chef adjoint de la police Chris Burne n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires mercredi soir sur Espinoza ou si sa mère était la femme autrefois décrite comme une « personne d’intérêt ».

Mercredi, une voiture liée à Huey a été capturée par un lecteur de plaque d’immatriculation à Catoosa, Oklahoma. Les policiers ont tenté d’arrêter le véhicule, mais celui-ci a pris la fuite et s’est écrasé, a indiqué la police.

Les policiers ont entendu ce qu’ils pensaient être des coups de feu et ont trouvé l’homme mort sur le siège du conducteur et la femme blessée.

La police recherche un suspect dans la mort d’une famille de quatre personnes qui a secoué la banlieue située à environ 35 miles au sud-ouest de Chicago.

Alberto Rolon, 38 ans ; Zoraida Bartolomei, 32 ans ; et leurs deux garçons, âgés de 7 et 9 ans, ont été retrouvés tués chez eux à Romeoville dimanche soir.

Burne a déclaré mercredi que les preuves indiquaient un lien entre le suspect et les victimes ainsi qu’un motif possible, mais a refusé de donner plus de détails sur le motif.