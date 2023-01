Le suspect du meurtre d’un étudiant de l’Idaho prévoit de renoncer à l’audience d’extradition, selon un avocat – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

(CNN) – Le suspect du meurtre de quatre étudiants de l’Université de l’Idaho prévoit de renoncer à son audience d’extradition cette semaine, a déclaré son avocat, pour accélérer son retour dans l’État de Gem, où il fait face à quatre chefs d’accusation de meurtre au premier degré.

Bryan Christopher Kohberger est “un peu choqué”, a déclaré samedi à CNN Jason LaBar, le défenseur public en chef du comté de Monroe, en Pennsylvanie, un jour après l’arrestation de l’homme de 28 ans dans son État d’origine pour des accusations liées aux coups de couteau mortels de Kaylee Gonçalves, 21 ans; Madison Mogen, 21 ans; Xana Kernodle, 20 ans ; et Ethan Chapin, 20 ans. Il fait également face à une accusation de cambriolage, selon le comté de Latah, Idaho, procureur Bill Thompson.

LaBar a publié dimanche une déclaration au nom de la famille de Kohberger, disant “qu’il n’y a pas de mots qui puissent exprimer adéquatement la tristesse que nous ressentons”. C’est la première fois que la famille publie une déclaration publique depuis l’arrestation de Kohberger vendredi.

« Avant tout, nous nous soucions profondément des quatre familles qui ont perdu leurs précieux enfants. Il n’y a pas de mots qui puissent exprimer adéquatement la tristesse que nous ressentons, et nous prions chaque jour pour eux », lit-on dans le communiqué de la famille. «Nous continuerons à laisser le processus judiciaire se dérouler et en tant que famille, nous aimerons et soutiendrons notre fils et notre frère. Nous avons pleinement coopéré avec les forces de l’ordre dans le but de rechercher la vérité et de promouvoir sa présomption d’innocence plutôt que de juger des faits inconnus et de faire des hypothèses erronées.

LaBar n’a pas discuté de l’affaire de meurtre avec le suspect lorsqu’ils ont parlé pendant environ une heure vendredi soir, a déclaré l’avocat, ajoutant qu’il ne possédait pas de documents de cause probable à ce sujet et ne représentait Kohberger que dans la question de son extradition, que le l’avocat a appelé une “formalité”.

“C’est une question de procédure, et tout ce que le Commonwealth ici doit prouver, c’est qu’il ressemble ou est la personne visée par le mandat d’arrêt et qu’il se trouvait dans la région au moment du crime”, a déclaré LaBar.

Renoncer à l’audience d’extradition prévue mardi était “une décision facile évidemment”, a déclaré LaBar, “puisqu’il ne conteste pas qu’il est Bryan Kohberger”.

Dans un communiqué, LaBar a souligné que son client est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit prouvée, en disant: «M. Kohberger est impatient d’être exonéré de ces accusations et se réjouit de résoudre ces problèmes aussi rapidement que possible. »

L’arrestation du suspect – un étudiant au doctorat au Département de justice pénale et de criminologie de l’Université de l’État de Washington, a confirmé l’école – intervient près de sept semaines après que les victimes ont été retrouvées poignardées à mort dans une maison hors campus le 13 novembre. Depuis lors, les enquêteurs disent avoir mené plus de 300 entretiens et parcouru environ 20 000 conseils.

Mais les autorités n’ont pas encore confirmé publiquement le mobile du suspect, ni même s’il connaissait les victimes, dont la mort a secoué la communauté universitaire et la ville environnante de Moscou. L’arme du crime n’a pas non plus été localisée, a déclaré vendredi le chef de la police de Moscou, James Fry.

Dans les semaines qui ont suivi les meurtres, certains membres de la communauté sont devenus frustrés car les enquêteurs n’ont pas encore offert de récit détaillé de la façon dont la nuit s’est déroulée. Les autorités ont publié des détails limités, y compris les activités des victimes menant aux attaques et les personnes qu’elles ont exclues comme suspects.

Fry a déclaré aux journalistes vendredi que la loi de l’État limite les informations que les autorités peuvent divulguer avant que Kohberger ne fasse sa première comparution devant un tribunal de l’Idaho. L’affidavit de cause probable – qui détaille la base factuelle des accusations de Kohberger – est scellé jusqu’à ce que le suspect soit physiquement dans le comté de Latah et ait reçu le mandat d’arrêt de l’Idaho, a déclaré Thompson.

Les enquêteurs se sont rendus sur Kohberger en tant que suspect grâce à des preuves ADN et en confirmant qu’il était propriétaire d’une Hyundai Elantra blanche vue près de la scène du crime, selon deux sources des forces de l’ordre informées de l’enquête. Les autorités disent qu’il vivait à quelques minutes du lieu des coups de couteau.

Il a conduit à travers le pays dans une Hyundai Elantra blanche et est arrivé chez ses parents en Pennsylvanie vers Noël, selon une source policière. Les autorités ont commencé à le suivre à un moment donné au cours de son voyage à l’est de l’Idaho.

Une équipe de surveillance du FBI l’a suivi pendant quatre jours avant son arrestation tandis que les forces de l’ordre travaillaient avec les procureurs pour développer suffisamment de causes probables pour obtenir un mandat, ont déclaré les deux sources des forces de l’ordre.

Des techniques de généalogie génétique ont été utilisées pour relier Kohberger à des preuves ADN non identifiées, a déclaré à CNN une autre source connaissant l’affaire. L’ADN a été analysé dans une base de données publique pour trouver des correspondances potentielles avec les membres de la famille, et le travail d’enquête ultérieur des forces de l’ordre a conduit à son identification en tant que suspect, a indiqué la source.

LaBar a confirmé que Kohberger, accompagné de son père, avait conduit de l’Idaho à la Pennsylvanie pour célébrer les vacances avec sa famille. Une Hyundai Elantra blanche a été retrouvée au domicile de ses parents, a déclaré LaBar, où les autorités ont appréhendé Kohberger tôt vendredi.

LaBar ne savait pas à quelle vitesse son client serait renvoyé dans l’Idaho suite à son intention de renoncer à l’extradition lors de l’audience de mardi, affirmant que cela serait basé sur les autorités. Mais LaBar s’attendait à ce que Kohberger soit renvoyé en Idaho dans les 72 heures suivant la procédure.

Le-CNN-Wire & © 2022 Cable News Network, Inc., une société Time Warner. Tous les droits sont réservés.

