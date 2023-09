Le suspect du meurtre d’un entrepreneur technologique de Baltimore détenu sans caution

BALTIMORE — L’homme accusé du meurtre de l’entrepreneur technologique de Baltimore Pava LaPere la semaine dernière et d’avoir commis un viol et un incendie criminel quelques jours plus tôt sera détenu sans caution en attendant son procès dans ces affaires, a statué vendredi un juge.

Jason Billingsley, accusé de meurtre au premier degré dans la mort de LaPere, a été libéré de prison en octobre dernier après avoir purgé une peine réduite pour un viol commis en 2013, car il avait obtenu des crédits pour bonne conduite derrière les barreaux. Il est également inculpé de deux douzaines de chefs d’accusation pour un viol survenu le 19 septembre, au cours duquel une femme et un homme avaient été attachés avec du ruban adhésif avant d’être incendiés, et la police le recherchait activement depuis lors.

La police pense que LaPere a été tuée vendredi soir, bien que son corps n’ait été découvert qu’après que quelqu’un ait signalé sa disparition lundi matin. LaPere, qui a fondé la startup technologique EcoMap Technologies depuis son dortoir de l’Université Johns Hopkins, est décédée des suites d’un étranglement et d’un traumatisme contondant, selon les archives judiciaires.

Lors d’une audience de révision de la libération sous caution vendredi matin au tribunal de district de Baltimore, la juge a déclaré qu’elle avait pris en compte les antécédents criminels de Billingsley et le fait qu’il faisait face à de multiples accusations de crimes violents et d’infractions sexuelles.

Des membres de la famille de Pava LaPere, fondatrice de la startup technologique EcoMap Technologies, s’expriment lors d’une veillée mercredi à Baltimore. Stéphanie Scarbrough / AP

« Je crois que vous présentez un risque de fuite et un danger extrême pour la sécurité publique », a déclaré la juge Tameika Lunn à Billingsley, qui a comparu virtuellement par vidéoconférence depuis la prison.

Lunn a également déclaré qu’elle ordonnerait une évaluation du risque de suicide. Elle a déclaré que Billingsley, 32 ans, n’aurait aucune possibilité de détention à domicile dans aucun de ses cas, qui incluent une récente accusation de vol d’arme à feu ainsi que le fait de ne pas s’être correctement enregistré en tant que délinquant sexuel en plus des cas de meurtre et de tentative de meurtre.

Le procureur adjoint de l’État, Robin Wherley, a déclaré que Billingsley avait admis avoir agressé LaPere.

« Il a fait une déclaration indiquant qu’il avait battu la victime avec une brique et avec ses mains », a-t-elle déclaré. « C’est une affaire odieuse. »

Elle a également qualifié l’affaire d’incendie criminel et de viol du 19 septembre d’« extrêmement inquiétante ».

Le défenseur public de Billingsley, Jason Rodriguez, a déclaré qu’il ne souhaitait pas présenter d’argument sur la question de la libération sous caution. Il a également refusé de commenter sa sortie du tribunal.

Le meurtre de LaPere constitue un homicide aléatoire extrêmement rare dans une ville qui a fait des progrès notables en inversant son taux de meurtres au cours des derniers mois. Jusqu’à présent, en 2023, les homicides à Baltimore ont diminué d’environ 18 % par rapport à la même période l’année dernière.

LaPere, qui a été nommée sur la liste Forbes des 30 moins de 30 ans pour son impact social plus tôt cette année, a été rappelée lors d’une veillée mercredi comme quelqu’un qui est resté concentré sur la construction d’une communauté et l’utilisation de l’entrepreneuriat pour créer un changement social significatif même si son profil national a augmenté.

La police a déclaré qu’il n’y avait aucune raison de croire que LaPere connaissait Billingsley.

Selon le mandat d’arrêt de Billingsley, le corps partiellement vêtu de LaPere a été retrouvé sur le toit de son immeuble du centre-ville de Baltimore. Des images de surveillance montrent LaPere arrivant chez elle vendredi soir et assise sur un canapé dans le hall lorsque Billingsley s’est approché du bâtiment et lui a fait signe de se diriger vers la porte vitrée, a indiqué la police. Elle a ouvert la porte et a commencé à lui parler, et ils ont été vus monter ensemble dans l’ascenseur, selon le mandat.

Billingsley a ensuite été vu « se précipitant vers une sortie » moins d’une heure plus tard et s’essuyant la main avec son short avant de quitter l’immeuble, a indiqué la police.

Lors du viol et de l’incendie criminel du 19 septembre, la police a déclaré que Billingsley était entré dans le bâtiment en s’identifiant comme un employé d’entretien. Selon le mandat, il a pointé une arme sur une femme à l’intérieur et a utilisé du ruban adhésif pour la retenir ainsi que son petit ami. Il a ensuite violé la femme à plusieurs reprises et lui a tranché la gorge avec un couteau avant d’arroser les deux victimes de liquide et d’y mettre le feu, les laissant avec de graves brûlures, a écrit la police.

Les agents ont trouvé un sac à dos et d’autres objets dans les buissons à l’extérieur de la maison, notamment du ruban adhésif, un contenant d’eau de Javel, un bidon d’essence et un briquet, indique le mandat.

Le commissaire de police par intérim de Baltimore, Richard Worley, a déclaré plus tôt cette semaine que Billingsley était fermement sur le radar du département depuis que les détectives l’avaient rapidement identifié comme suspect dans une affaire du 19 septembre. Worley a déclaré que les autorités n’avaient pas alerté le public à ce moment-là parce qu’elles ne pensaient pas qu’il commettait des actes de violence « aléatoires ».