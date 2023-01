Le suspect du meurtre du décollage libéré avec une obligation de 1 million de dollars

Lorsque Takeoff, membre de MIGO, a été assassiné, la police de Houston a promis de rendre justice. Le meurtre s’est produit alors qu’il était un spectateur innocent d’une dispute autour d’un jeu de dés. Dans la foulée, il semblait que personne ne voulait parler et coopérer avec la police. Des séquences vidéo de la soirée et une bouteille de vin laissée sur les lieux conduisent directement à ce que Patrick Clark soit le tireur présumé. Depuis son arrestation, Clark se concentre sur la réduction de sa caution. Il aurait été en possession d’un nouveau passeport et d’argent liquide lors de son arrestation, ce qui peut compliquer les choses. Pas plus tard que la semaine dernière, son équipe juridique s’est battue pour obtenir une réduction de sa caution afin de le faire libérer et il semble que les choses aient fonctionné pour Clark.

Suspect dans le meurtre du rappeur MIGOs Takeoff libéré avec une obligation de 1 million de dollars

Selon ABC13, les archives montrent que Patrick Clark a été libéré de prison moyennant une caution de 1 million de dollars. Il aurait été libéré hier malgré les affirmations selon lesquelles il avait besoin que sa caution soit réduite à 300 000 dollars. Auparavant, on doutait que sa situation financière soit aussi mauvaise qu’il le prétendait. Clark a été entendu lors d’un appel enregistré à la prison affirmant que la caution de 1 million de dollars ne serait pas un problème. On dirait qu’après tout ce n’était pas le cas, maintenant la prochaine étape est le procès à venir.