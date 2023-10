Le suspect du meurtre de Tupac Shakur a conclu un accord avec le gouvernement fédéral il y a 14 ans qui pourrait nuire à l’affaire

Un accord conclu il y a 14 ans entre des responsables californiens et le suspect du meurtre de Tupac Shakur pourrait-il mettre en péril les poursuites engagées au Nevada dans la mort de l’icône du hip hop ? Les experts disent que cela pourrait devenir compliqué.

Il est largement admis que Duane Keith Davis, également connu sous le nom de « Keefy D » ou « Keffe D » Il s’est convaincu de son arrestation pour meurtre pour le tristement célèbre meurtre de Shakur en 1996 à Las Vegas.

Davis avait conclu un accord avec les enquêteurs fédéraux à Los Angeles pour parler ouvertement d’une série de sujets en 2009, y compris sa connaissance du meurtre de Shakur.

Même si les termes exacts de l’accord ne sont pas clairs, les procureurs ne pourraient probablement pas utiliser ces déclarations contre lui. Mais cela ne veut pas dire que les déclarations de Davis ne peuvent pas être utilisées comme outil d’enquête – et que son propre bavardage au cours des années qui ont suivi l’obtention d’un laissez-passer semi-gratuit ne pourrait pas lui faire du mal.

Le manque de clarté pourrait conduire à une bataille judiciaire, ont déclaré des experts à NBC News.

L’accord californien peut-il s’appliquer aux poursuites judiciaires du Nevada ?

« S’il y a un accord, on s’attend à ce qu’une autre juridiction accorde pleinement confiance et crédit à ce qu’elle a fait », a déclaré Veronica Galvan, juge en exercice qui a déjà enseigné au National Judicial College de Reno, Nevada.

« Mais je présume également que cela a été fait en connaissance de cause de cette autre juridiction, que cela a été communiqué à cette autre juridiction, ‘Hé, nous recevons ces déclarations, c’est ce que nous avons l’intention de faire, êtes-vous d’accord avec ça ?’ ‘ Et les autorités fédérales ne font normalement aucune proposition sans faire appel à l’État (où un autre crime aurait pu être commis).» dit Galvan.

La question de savoir si les déclarations précédentes de Davis liées à sa divulgation au gouvernement fédéral sont admissibles dans une salle d’audience de Las Vegas n’est peut-être pas une réponse simple.

L’avocat de la défense pénale de Las Vegas, Tom Pitaro, a déclaré qu’il était convaincu que le bureau du procureur du comté de Clark avait pris soin de ne pas utiliser de mots protégés de Davis.

« Il y a des procureurs expérimentés dans cette affaire, ce ne sont pas des débutants », a déclaré Pitaro. « Et étant donné la nature de cette affaire et la publicité – je veux dire, cela s’est produit il y a près de 30 ans et nous en parlons encore ici – je pense qu’ils ne feraient pas une telle erreur. »

Les meurtres de Tupac et The Notorious BIG

Davis a été invité à parler aux enquêteurs de sa connaissance du Shakur et Meurtres de Biggie Smalls.

Smalls, mieux connu sous le nom de The Notorious BIG, a été abattu le 9 mars 1997 à Los Angeles, ce qui a incité les autorités du sud de la Californie à offrir à Davis une certaine latitude pour en discuter.

« Il y a eu une histoire de violence et cela a culminé avec les meurtres de Tupac et de Biggie », a déclaré Greg Kading, détective à la retraite du LAPD pour vols et homicides, qui a interviewé Davis.

Même si l’accord interdisait aux propos de Davis de s’auto-incriminer, Kading a insisté sur le fait que toute déclaration pouvait être utilisée comme outil d’enquête – et que tout commentaire ultérieur de sa part était également un jeu équitable.

« L’accord proposé disait simplement que lorsque vous vous asseyez et nous parlez, quoi que vous disiez qui soit auto-incriminant, nous ne l’utiliserons pas contre vous. Ce n’est pas une immunité », a déclaré Kading.

« Mais lorsqu’il quitte cette pièce, cet accord ne s’applique pas à tout le reste de sa vie, comme il le croyait à tort, alors il a commencé à sortir et à se vanter de son implication dans le meurtre. Rien de tout cela n’est protégé par l’accord.

« Nous voulions être sûrs de bien faire les choses »

Le procureur du comté de Clark, Steve Wolfson, a déclaré qu’il était confiant dans l’admissibilité des preuves de l’État.

«C’est une affaire importante. Nous voulions nous assurer de bien faire les choses », Wolfson a déclaré aux journalistes à Las Vegas mercredi, peu de temps après la première comparution de Davis devant le tribunal. « Nous voulions nous assurer que nous disposions de preuves légalement admissibles. Nous voulions nous assurer que nous disposions de suffisamment de preuves juridiques.

Un grand jury du comté de Clark, dans le Nevada, a rendu la semaine dernière un acte d’accusation pour meurtre contre Davis, 60 ans, l’accusant d’avoir orchestré la fusillade mortelle de Shakur en voiture à Las Vegas le 7 septembre 1996.

L’affaire a été « revigorée » en 2018 par « les propres aveux de Davis sur son implication dans cette enquête pour homicide qu’il a fournis à de nombreux médias différents », a déclaré le lieutenant Jason Johansson de la police métropolitaine de Las Vegas la semaine dernière.

Davis a déjà admis dans ses mémoires de 2019, « Compton Street Legend », avoir été dans la voiture qui a attaqué Shakur cette nuit-là. Des notes et autres documents écrits liés à ce livre ont été saisis en août dans le cadre d’une perquisition au domicile de Davis à Henderson, Nevada.

Les accusés criminels ont tendance à s’exprimer plus librement plus tard dans leur vie, même si cela pourrait aller à l’encontre de leur intérêt juridique, a déclaré Pitaro.

« Cela arrive à beaucoup de gens », a-t-il déclaré. « Regardez Joe Bonanno (le défunt chef de la mafia et auteur) et pensez : ‘Je peux simplement écrire un livre et profiter de tous mes crimes.' »

Davis a également déclaré qu’on lui avait diagnostiqué un cancer, ce qui serait un autre facteur dans sa volonté de parler du meurtre de Las Vegas en 1996.

« Je ne connais pas son état de santé actuel », a déclaré Wolfson mercredi. « Je ne vais pas dire s’il souffre toujours d’un cancer ou non. »

Similitudes avec l’affaire Cosby

Le cas de Davis pourrait avoir des parallèles avec celui du comédien en disgrâce Bill Cosby, qui a été reconnu coupable en 2018 d’avoir drogué et agressé Andrea Constand, ancienne administratrice du basket-ball féminin de l’Université Temple, en 2004.

Cependant, cette condamnation a été rejetée en 2021 par la Cour suprême de Pennsylvanie parce que Cosby avait fait des déclarations incriminantes dans le cadre d’un procès civil.

Cosby pensait qu’il était capable de parler ouvertement parce que l’ancien procureur du comté de Montgomery, Bruce Castor, avait déclaré qu’il ne poursuivrait pas Cosby s’il acceptait de déposer dans l’affaire civile.

Des années plus tard, le nouveau procureur du comté de Montgomery, Kevin Steele, a poursuivi avec succès Cosby, estimant qu’il n’y avait pas d’accord explicite entre le comédien et son bureau. La Haute Cour de l’État n’était pas d’accord.

Mais contrairement aux éventuels problèmes liés aux paroles de Davis au gouvernement fédéral de Californie et aux procureurs du Nevada, l’affaire Cosby était une ligne droite au sein du bureau de Pennsylvanie.

« C’est la même entité, vous êtes lié par les promesses qui ont été faites par votre prédécesseur parce que l’accord n’a pas été conclu avec vous, mais avec le bureau », a déclaré Galvan.

Les poursuites contre Davis comportent une série d’autres défis, notamment, de l’aveu même du procureur du comté de Clark, qu’il serait la dernière personne en vie à se trouver dans la voiture qui a ouvert le feu sur Shakur.

L’homme qui aurait appuyé sur la gâchette – le neveu de Davis, Orlando Anderson – a été tué lors d’une fusillade entre gangs en 1998 à Los Angeles.

Davis a comparu devant le tribunal mercredi et un juge a accédé à la demande de l’accusé d’un délai de deux semaines afin que l’avocat de la défense nouvellement embauché, Edi Faal, basé en Californie, puisse venir à Las Vegas.

Mais il n’était pas tout à fait clair si Faal serait l’avocat de Davis encore longtemps.

« Je suis chargé de l’aider à retenir les services d’un avocat dans cette affaire », a déclaré Faal dans une déclaration à NBC News. « Je ne commenterai pas cette affaire. »